Chofer se vuelve viral por instalar una pantalla en su camión para ver el Mundial (VIDEO)

La pasión por el Mundial 2026 se vive en todos lados, o por lo menos así lo demostró un conductor del transporte público de Guatemala, quien en días recientes se volvió viral después de que circularan videos en redes sociales que mostraban cómo instaló una pantalla en la unidad que conduce para no perderse el torneo deportivo mientras cumple con su jornada laboral.

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El ingenio de los aficionados volvió a sorprender al público luego de que se compartieran imágenes de cómo el hombre encontró la manera de seguir la Copa del Mundo al mismo tiempo que cumple con sus responsabilidades en el trabajo.

Chofer causa revuelo al instalar una pantalla para seguir los partidos del Mundial

A través de distintas plataformas, como X —antes Twitter—, comenzó a difundirse un video en el que se observa cómo el conductor instaló una pantalla dentro de la cabina de su vehículo para seguir las acciones del Mundial 2026, situación que despertó la admiración y las bromas de cientos de usuarios en redes sociales.

Asimismo, en el clip se aprecia cómo el chofer del país centroamericano conducía mientras disfrutaba del partido entre Brasil y Marruecos, uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos del torneo, que terminó con un empate 1-1.

Como era de esperarse, el video generó una ola de comentarios en la red social de Elon Musk, donde usuarios destacaron la iniciativa del conductor.

Usuarios se dividen entre las bromas y las críticas por la seguridad

Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos, ya que algunos expresaron preocupación ante la posibilidad de que pudiera ocurrir un accidente al conducir y, al mismo tiempo, seguir las acciones del encuentro.

Varios internautas señalaron que se trataba de un acto de irresponsabilidad por parte del sujeto; no obstante, a muchos otros les causó gracia la particular escena mostrada en los videos, destacando su entusiasmo por el futbol y su compromiso laboral.

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