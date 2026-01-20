El cuento de hadas de Karol G y Feid ha llegado a su fin. Tras tres años juntos, la pareja dio por terminado su noviazgo, según reveló TMZ.

Después de varios rumores y especulaciones, fuentes cercanas a los cantantes confirmaron que la ruptura ocurrió hace ya varios meses, lejos del ojo público y los escándalos.

"Terminaron discretamente su relación. La ruptura fue amistosa y ambos mantienen una buena relación ", publicó el medio estadounidense.

Las mismas fuentes aseguran que la llamada "Bichota" y "Ferxxo" quedaron en muy buenos términos y llevan una comunicación cordial.

Meses de especulaciones sobre su ruptura

Los rumores sobre su relación comenzaron en 2021, luego de que colaboraran en la canción "FRIKI" y fueran vistos juntos en distintas ocasiones. Aunque durante meses evitaron confirmar el romance, las apariciones públicas y las interacciones en redes sociales alimentaron las sospechas entre sus seguidores.

Fue hasta 2023 cuando la intérprete de "Tropicoqueta" habló abiertamente del tema; incluso, describió su relación como una etapa positiva y de acompañamiento. Desde entonces, las demostraciones de amor se convirtieron en algo muy común y no era raro verlos apoyándose en sus giras.

Por su parte, las especulaciones sobre que su relación había llegado a término, iniciaron precisamente porque los cantantes urbanos dejaron de interactuar, tanto en redes como en público. Asimismo, se desconocen los motivos de la separación, pero fanáticos y medios sospechan que, la razón principal, se debe a las apretadas agendas de ambos que no dejaba lugar a disfrutar de su relación.

Hasta ahora, ninguno de los reggaetoneros ha hecho oficial la ruptura; sin embargo, eliminaron todas las publicaciones que tenían juntos, señal inequívoca para los fans que algo está pasando.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL