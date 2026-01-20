A pesar de que los plazos legales ya vencieron, el productor Luis de Llano no ha cumplido con la totalidad de las sanciones que le fueron impuestas tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por daño moral en favor de Sasha Sokol. Así lo reveló la cantante, quien aseguró que, a casi un año de que la resolución quedó firme, persisten omisiones clave en el proceso.

Fue en mayo de 2023 cuando, tras un largo proceso judicial, las autoridades acreditaron como ilegal la relación abusiva que De Llano sostuvo con la entonces menor de edad y lo condenaron, entre otras cosas, al pago de una indemnización, a no volver a referirse a la artista, a tomar un curso de prevención de violencia sexual y a emitir una disculpa pública.

En entrevista con el programa “Siéntese quien pueda”, la exintegrante de Timbiriche explicó que el productor únicamente ha cumplido con la acreditación del curso, pero ha dejado pendientes el resto de las obligaciones establecidas en la sentencia.

Hasta ahora, De Llano no ha pagado la multa correspondiente, aunque el punto que más inquieta a Sokol es la falta de la disculpa pública, cuyo plazo de presentación ya expiró desde hace varias semanas.

"La (petición) más importante para mí es la disculpa pública. Su fecha de vencimiento para presentarla fue el 9 de enero y no la ha presentado", dijo.

Durante la misma entrevista, la cantante fue cuestionada sobre la polémica que rodea al cantante Julio Iglesias, luego de que dos de sus exempleadas lo acusaran de abuso sexual. Aunque la también actriz se negó a opinar sobre ese caso en específico, al asegurar que lo desconoce, sí aprovechó para reflexionar sobre las razones que llevan a muchas víctimas a guardar silencio.

"Uno no calla porque quiera encubrir, uno calla porque tiene miedo, y uno calla porque se siente en desventaja y porque cree que la gente no le va a creer, y porque van a hacerte comentarios espantosos y revictimizantes", expresó.

Finalmente, Sokol llamó a revisar el papel que juega la opinión pública ante este tipo de denuncias y a reflexionar sobre la responsabilidad social frente a las víctimas.

"Es bien importante que aprovechemos estos casos para darnos cuenta cuál es la parte que cada uno desde la trinchera en la que esté juega. Detrás de ese tipo de comentarios es que quienes hemos vivido algo así nos escondemos", finalizó.

