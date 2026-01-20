A$AP Rocky anuncia las fechas de su gira mundial 'Don't Be Dumb'

A$AP Rocky confirmó este martes su esperado regreso a los escenarios con el anuncio oficial de su gira mundial "Don’t Be Dumb" , un tour de 42 fechas que recorrerá América del Norte y Europa, y que servirá como carta de presentación en vivo de su nuevo álbum, el primero de larga duración que lanza en ocho años.

La gira arrancará el próximo 27 de mayo en el United Center de Chicago, uno de los recintos más importantes de EU, y continuará por varias ciudades clave del país como Los Ángeles, Houston y Nueva Jersey, además de incluir paradas en Edmonton, Canadá. La primera etapa concluirá el 11 de julio en el Prudential Center de Nueva Jersey, cerrando así el tramo norteamericano.

Tras una breve pausa, el tour se reanudará el 25 de agosto en Bruselas, dando inicio a su recorrido europeo. A$AP Rocky se presentará en ciudades como Ámsterdam, Londres, Hamburgo y otras capitales musicales del continente, hasta finalizar el 30 de septiembre en París, consolidando una de las giras más ambiciosas de su carrera.

El regreso discográfico más esperado de A$AP Rocky

“Don’t Be Dumb” representa un punto de inflexión en la trayectoria del rapero estadounidense. Lanzado el 16 de enero, el álbum se convirtió rápidamente en un fenómeno previo a su estreno al superar el millón de preguardados en Spotify , cifra que lo posicionó como el disco de hip-hop con mayor número de adiciones anticipadas en la historia de la plataforma.

Este lanzamiento marca el regreso discográfico de Rocky tras ocho años sin un álbum de estudio , periodo en el que el artista mantuvo una presencia intermitente en la música, pero constante en la moda, la cultura pop y el cine. La gira será la primera oportunidad para que sus seguidores escuchen en vivo este nuevo material, que ha sido descrito como una evolución tanto lírica como sonora dentro de su propuesta artística.

A$AP Rocky: música, cine y figura cultural

Nacido como Rakim Athelaston Mayers, A$AP Rocky es considerado una de las figuras más influyentes del hip-hop contemporáneo . Desde su irrupción a principios de la década de 2010, destacó por combinar rap, estética de alta moda y una visión artística que trascendió lo musical, convirtiéndose en un referente cultural.

Su impacto no se limita a los escenarios. En 2025, el rapero protagonizó dos largometrajes producidos por el prestigioso estudio A24: "Highest 2 Lowest", dirigida por Spike Lee, y “If I Had Legs I’d Kick You”, bajo la dirección de Mary Bronstein. Ambos proyectos reforzaron su perfil como actor y ampliaron su presencia en la industria cinematográfica independiente.

Con “Don’t Be Dumb” y su gira mundial, A$AP Rocky no solo vuelve a conectar con su base de fans, sino que reafirma su lugar como un artista multidisciplinario capaz de moverse entre la música, el cine y la moda sin perder relevancia. El tour promete ser uno de los acontecimientos más destacados del calendario musical de este año.

TG