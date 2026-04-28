¡Prepárate para bailar en tu butaca! La nueva película biográfica “Michael”, centrada en la vida del legendario Michael Jackson, acaba de hacer historia al convertirse en el estreno de un biopic más taquillero de todos los tiempos debido a que recaudó 217 millones de dólares a nivel global, cifra que dejó atrás a otras exitosas películas biográficas como “Bohemian Rhapsody” y “Openheimer”.

Este fenómeno cinematográfico llegó a las salas de casi todo el mundo este fin de semana, demostrando que el intérprete de Thriller sigue siendo un imán infalible para las multitudes. ¿Qué hace tan especial a esta entrega? Principalmente, que está protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino en la vida real del cantante, quien logra capturar la esencia, la voz y los icónicos movimientos de su tío de una manera que te dejará con la boca abierta.

A pesar de su rotundo éxito comercial, el camino no fue nada sencillo ni barato para los estudios de Hollywood. La producción alcanzó un asombroso presupuesto de 200 millones de dólares, convirtiéndola en una de las cintas biográficas más caras jamás realizadas en la industria.

Gran parte de este dinero se destinó a costosas regrabaciones y a un elenco de primer nivel, donde destaca la participación del nominado al Oscar Colman Domingo, quien da vida al estricto y polémico patriarca de la familia, Joseph Jackson. Este estreno se suma a la excelente racha que viven los cines actualmente, compartiendo cartelera con otros gigantes del entretenimiento como “The Super Mario Galaxy Movie” y “Project Hail Mary”.

¿Por qué “Michael” conquistó al fandom, pero no a la crítica especializada?

Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, ya que estamos ante una de las películas más divisivas del año. Por un lado, los críticos profesionales no han tenido piedad; por ejemplo, Nicholas Barber de la BBC la calificó con una sola estrella, describiéndola como una "película para televisión diurna, insulsa y apenas competente" .

Muchos expertos se quejaron de que la cinta presenta una versión demasiado "edulcorada" y complaciente de la compleja vida y carrera del artista, evitando profundizar en sus sombras. Sin embargo, la reacción del público general ha sido completamente opuesta, llenando las salas y aplaudiendo de pie al final de cada función.

Para los verdaderos seguidores del artista, la experiencia en la pantalla grande es absolutamente mágica y nostálgica. Revistas especializadas como The Hollywood Reporter y Variety han señalado que, para los fans de toda la vida, la película "cumple con creces" y resulta sumamente "absorbente" como una biografía de corte clásico.

Este fenómeno no es nuevo; de hecho, se inscribe en una exitosa tendencia de biopics musicales que ha dominado la última década. Hollywood ha encontrado una mina de oro al adaptar las vidas de leyendas como Freddie Mercury, Elvis Presley, Bob Marley y Amy Winehouse, confirmando que la nostalgia musical es una apuesta segura para reventar la taquilla global.

El secreto detrás del guion y el acuerdo de confidencialidad en “Michael”

¿Te has preguntado por qué la película termina abruptamente en 1988? La respuesta esconde uno de los giros más fascinantes de su producción. Originalmente, los cineastas tenían la firme intención de abordar las polémicas más oscuras del cantante, incluyendo referencias a las acusaciones de abuso que enfrentó en su momento. Sin embargo, todo el material filmado sobre este delicado tema fue descartado de tajo tras el redescubrimiento de un histórico acuerdo de confidencialidad. Este documento legal, firmado por Jackson y uno de sus acusadores hace décadas, obligó a los productores a reeditar la cinta completa para evitar millonarias demandas.

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Como resultado de este hallazgo legal, la narrativa de “Michael” concluye justo antes de que se formulara cualquier acusación pública, enfocándose exclusivamente en su ascenso al estrellato y su indiscutible genialidad musical. Recordemos que el cantante siempre mantuvo su inocencia y fue declarado no culpable en el mediático juicio del año 2005. Esta decisión creativa de omitir sus problemas legales ha sido el principal motor de las críticas negativas, pero también ha permitido que la película mantenga un tono alegre, celebratorio y enfocado 100% en el legado artístico que dejó al mundo con éxitos inmortales como “Billie Jean” y “Beat It”.

Tips rápidos para disfrutar este gran estreno

Si ya estás planeando tu visita al cine este fin de semana, aquí te dejamos una lista de tips rápidos para que disfrutes al máximo esta experiencia musical:

Ve con mente abierta , recordando que es un homenaje a su música y no un documental de investigación.

, recordando que es un homenaje a su música y no un documental de investigación. Presta especial atención a las coreografías , ya que el trabajo de Jaafar Jackson es impecable al recrear el famoso “Moonwalk”.

, ya que el trabajo de Jaafar Jackson es impecable al recrear el famoso “Moonwalk”. Quédate por la banda sonora , pues escucharás versiones remasterizadas de sus más grandes éxitos que te harán vibrar en la butaca.

, pues escucharás versiones remasterizadas de sus más grandes éxitos que te harán vibrar en la butaca. Observa el contexto familiar y la tensa pero fascinante dinámica entre Michael y su padre, magistralmente interpretado por Colman Domingo.

En conclusión, más allá de las controversias legales y las opiniones divididas de los críticos, esta obra cinematográfica es un evento que ningún amante de la cultura pop debería perderse. Nos recuerda por qué, a pesar del paso del tiempo y los escándalos, su música sigue viva en el corazón de millones de personas alrededor del planeta.

JM