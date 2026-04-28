Cinemex se luce con dos estrenos imperdibles este jueves 30 de abril

En medio de una temporada donde los estrenos comienzan a tomar fuerza rumbo a los próximos meses, este jueves 30 de abril, las salas de Cinemex se preparan para recibir producciones que combinan emoción, estilo y giros inesperados.

La cartelera de cine continúa renovándose con propuestas que buscan conquistar a distintos tipos de audiencia, desde quienes disfrutan de historias icónicas hasta aquellos que prefieren sumergirse en relatos llenos de suspenso.

Dos títulos destacan por la expectativa que han generado entre el público, convirtiéndose en opciones imperdibles para disfrutar en la pantalla grande.

El Diablo Viste A La Moda 2

A casi dos décadas del fenómeno que marcó a toda una generación, la historia regresa para reencontrar al público con Miranda, Andy, Emily y Nigel.

La trama se desarrolla nuevamente en Nueva York, entre el ritmo vertiginoso de la moda y los exigentes pasillos de la revista Runway, donde los personajes deberán enfrentarse a nuevos retos en un mundo que ha evolucionado, pero que conserva el mismo nivel de sofisticación y ambición.

Hokum: La Maldición de la Bruja

La historia sigue a Ohm Bauman, un escritor que decide aislarse en una posada alejada con la intención de cumplir un acto personal. Sin embargo, su estancia se ve alterada por relatos inquietantes sobre una presencia sobrenatural que acecha el lugar.

A medida que las visiones se intensifican y ocurre un suceso perturbador, el protagonista se ve obligado a confrontar recuerdos y aspectos ocultos de su propia vida que creía enterrados.

Descubre todo lo que puedes disfrutar con la tarjeta Círculo INFORMADOR

Si eres fan del cine y de los buenos descuentos, la tarjeta Círculo INFORMADOR es para ti. Con ella puedes vivir la experiencia Cinemex con hasta 49% de descuento en entradas para salas tradicionales y VIP, ¡en cualquier momento! Además, obtienes promociones especiales en la dulcería para que no falten las palomitas.

¿Quieres empezar a disfrutarla? Solo sigue estos pasos:

Haz clic en “Obtener mi folio”. Luego selecciona “Usar beneficio”. Elige Cinemex. Compra tus folios. Canjea en taquilla y prepárate para disfrutar tu película.

Pero eso no es todo, con tu tarjeta también accedes a beneficios exclusivos en restaurantes, cafeterías, tiendas, hoteles, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas.

MF