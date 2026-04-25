"Michael": ¿hay escena postcréditos en la biopic de Michael Jackson?

El estreno mundial de la película "Michael" ha generado una enorme expectativa entre los amantes de la música, la crítica especializada y el público en general. Esta ambiciosa producción cinematográfica promete mostrar a profundidad la compleja vida de uno de los artistas más grandes y polémicos de todos los tiempos.

¿Qué pasa al final de la película de Michael Jackson?

Al terminar la cinta, miles de espectadores se hacen exactamente la misma pregunta antes de levantarse: ¿hay alguna escena postcréditos que adelante una posible secuela o muestre material inédito del cantante? La respuesta directa es no; la película no cuenta con ninguna secuencia visual extra tras el desenlace de la historia.

El reconocido director Antoine Fuqua tomó la firme decisión creativa de no incluir este recurso narrativo, el cual se ha vuelto una costumbre casi obligatoria en las franquicias de superhéroes. Su objetivo principal era mantener intacta la carga dramática y el mensaje central de superación de la obra.

Por lo tanto, una vez que la pantalla del cine se va a negros y comienzan a aparecer las tradicionales letras blancas de los créditos, la historia principal ha concluido definitivamente. No verás a ningún personaje regresando a cuadro para dar un último mensaje o revelar un secreto oculto.

Sin embargo, esto no significa de ninguna manera que la experiencia cinematográfica termine de forma abrupta para los verdaderos fanáticos del Rey del Pop. Existe un motivo muy especial y nostálgico para no abandonar la sala de inmediato y disfrutar plenamente de los últimos minutos de la proyección.

El regalo oculto durante los créditos finales

Aunque no hay imágenes adicionales en pantalla, el equipo de producción y sonido preparó una grata sorpresa auditiva para la audiencia. Durante la rodada de los créditos finales, se reproducen un par de canciones completas del extenso repertorio de Michael Jackson que apenas se asoman brevemente durante la trama.

Este detalle técnico permite a los asistentes disfrutar de la inigualable magia musical del artista con la calidad de audio envolvente que solo ofrecen las salas de cine modernas. Es un momento íntimo e ideal para reflexionar sobre el gigantesco legado que dejó en la industria del entretenimiento mundial.

Si eres un seguidor de hueso colorado, este cuidado detalle sonoro será el cierre perfecto y emotivo para tu visita al cine. Por el contrario, si solo buscabas conocer los detalles biográficos de la historia, puedes retirarte tranquilamente sin el temor de perderte algún giro argumental importante para el futuro.

A continuación te compartimos algunos consejos si planeas ir a ver esta esperada biopic durante el presente fin de semana con tu familia o amigos:

Llega a tiempo: La película tiene una duración oficial de 127 minutos y arranca rápidamente con la historia, sin largos preámbulos que te permitan retrasarte en la dulcería.

Formatos premium: Disfrutarla en salas IMAX o con sonido Dolby Atmos realzará espectacularmente las coreografías y las recreaciones de los conciertos más icónicos del cantante.

¿Dónde y cuándo ver la biopic en México?

La cinta protagonizada por Jaafar Jackson ya está en la cartelera nacional gracias a Universal Pictures, con funciones disponibles en Cinépolis y Cinemex. "Michael" es un viaje profundo a la vida de un ícono global que no necesita trucos postcréditos para dejar una huella imborrable; prepara tus palomitas y disfruta.

CT