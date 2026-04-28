Martes, 28 de Abril 2026

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Spider Noir: de qué trata la nueva entrega más oscura con Nicolas Cage

No todas las versiones de superhéroes logran diferenciarse, pero Spider-Noir parece intentarlo desde la raíz.
Con Nicolas Cage, una estética elegante y una historia centrada en heridas personales

Por: Brenda Barragán

Si cumple lo prometido en su primer adelanto, podría convertirse en una de las adaptaciones más comentadas de Prime Video y del universo Marvel en los próximos meses. ESPECIAL

Si cumple lo prometido en su primer adelanto, podría convertirse en una de las adaptaciones más comentadas de Prime Video y del universo Marvel en los próximos meses. ESPECIAL

Spider-Man acaba de entrar en su etapa más oscura. El primer adelanto de Spider-Noir mostró a Nicolas Cage como una nueva versión del héroe, con crimen, misterio y una estética que rompe por completo con las adaptaciones tradicionales.

Nicolas Cage se convierte en Spider-Man en la serie más oscura del multiverso: así luce Spider-Noir
El universo de Spider-Man sigue expandiéndose, pero ahora con una propuesta muy distinta a lo habitual. Durante la CCXPMX26, se presentó el primer adelanto oficial de Spider-Noir, una serie que lleva al icónico personaje de Marvel hacia un territorio marcado por el cine negro, la introspección y los dilemas personales.

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La gran sorpresa del avance fue ver por primera vez a Nicolas Cage interpretando a esta nueva encarnación del héroe arácnido, en una historia que apuesta por una narrativa más madura y atmosférica. Lejos del tono juvenil y colorido de otras versiones de Peter Parker, esta producción se sumerge en una ciudad hostil donde el crimen, la culpa y la investigación marcan el rumbo del protagonista.

¿Qué es Spider-Noir y por qué está llamando tanto la atención?

 ESPECIAL/MARVEL
 ESPECIAL/MARVEL

La serie está basada en el cómic Spider-Man Noir, una línea alternativa del personaje que traslada al héroe a una ambientación inspirada en las décadas clásicas del noir estadounidense. En esta adaptación, Nicolas Cage da vida a Ben Reilly, un detective privado que enfrenta casos criminales mientras carga con conflictos internos derivados de una tragedia que cambió su vida.

El personaje no solo combate villanos o amenazas externas. También lucha contra sí mismo, con heridas emocionales que moldean su camino. Ese enfoque más humano y sombrío ha generado interés inmediato entre fans de Marvel, seguidores del actor y público que busca una versión diferente del superhéroe más famoso de Nueva York.

Un Spider-Man sin brillo adolescente

Uno de los mayores cambios en Spider-Noir es el tono narrativo. Aquí no hay comedia ligera ni aventuras escolares. La serie se enfoca en un protagonista complejo, adulto y atrapado en una ciudad dura, marcada por el crimen y la corrupción. La estética del tráiler apuesta por sombras intensas, gabardinas, callejones oscuros y una fotografía inspirada en el cine negro, un género clásico conocido por detectives solitarios, fatalismo y tensión moral.

Esto convierte a la producción en una de las reinterpretaciones más arriesgadas dentro del catálogo reciente de adaptaciones de Spider-Man.

   

El elenco que acompaña a Nicolas Cage

Durante la presentación en Ciudad de México, también estuvieron presentes integrantes del reparto principal.
Entre ellos destacan:

  • Lamorne Morris
  • Li Jun Li
  • Jack Huston
  • Karen Rodriguez
  • Oren Uziel, creador y coproductor ejecutivo

Además, el proyecto suma la participación de Brendan Gleeson, reforzando la apuesta por un elenco con experiencia en papeles dramáticos y de alto perfil. La presencia del equipo en la CCXPMX26 elevó aún más la expectativa entre asistentes y seguidores de la franquicia.

La serie llegará con una estrategia escalonada en dos etapas. Primero debutará el 25 de mayo en el canal lineal MGM+. Después tendrá lanzamiento global el 27 de mayo a través de Prime Video, donde podrá verse en distintos mercados internacionales.

Esto permitirá que la conversación alrededor de la serie crezca en pocos días y alcance tanto a fans tradicionales como a nuevas audiencias.

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Ocho episodios para explorar un mundo más profundo

La producción contará con ocho episodios, formato que permitirá desarrollar mejor tanto la historia central como el entorno del protagonista. A diferencia de una película, el formato de serie ofrece tiempo suficiente para profundizar en:

  • La tragedia personal de Ben Reilly
  • Los casos criminales que enfrenta
  • El ambiente urbano decadente
  • Nuevos aliados y enemigos
  • El conflicto interno del personaje

En los últimos años, Marvel, Sony y distintas plataformas han multiplicado las variantes de Spider-Man en cine, animación y televisión. Sin embargo, Spider-Noir parece buscar algo distinto: no solo cambiar el traje o el actor, sino transformar el género completo. Mientras otras versiones privilegian acción rápida y humor, aquí el foco está en la atmósfera, el suspenso y la psicología del héroe.

Eso la convierte en una pieza singular dentro del creciente multiverso arácnido.

No todas las versiones de superhéroes logran diferenciarse, pero Spider-Noir parece intentarlo desde la raíz.
Con Nicolas Cage, una estética elegante y una historia centrada en heridas personales, la serie busca demostrar que aún quedan caminos nuevos para contar a Spider-Man. Y si cumple lo prometido en su primer adelanto, podría convertirse en una de las adaptaciones más comentadas de Prime Video y del universo Marvel en los próximos meses.

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