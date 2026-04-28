Coliseo GNP en Guadalajara: ¿Cuándo comenzará a operar el nuevo recinto?

Albergando más de 50 años de historia, el Estadio 3 de Marzo se despide del público, pero no para extinguirse, sino para renacer en un escenario que transformará la manera en la que se viven los espectáculos en Guadalajara, pues este martes la compañía GNP Seguros, en colaboración con la promotora Ocesa, anunciaron que muy pronto el espacio se convertirá en un nuevo recinto llamado Coliseo GNP Seguros.

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A través de un comunicado, ambas empresas dieron a conocer las obras de renovación que ya se están llevando a cabo en el espacio que por mucho tiempo albergó conciertos, eventos deportivos y de entretenimiento.

De Estadio 3 de Marzo a Coliseo GNP: mejoras en las instalaciones

De acuerdo con los detalles del proyecto, su restauración contempla una capacidad para hasta 30 mil asistentes, así como también un diseño moderno y nuevos puntos de acceso, áreas comunes y servicios. Esto con el objetivo no solo de reinventarse, sino como estrategia para mejorar la experiencia de los usuarios.

"Este espacio funciona como una plaza viva que integra zonas de activación de marcas, áreas de food park, espacios de merchandising, taquillas, bares y un beer garden que permitirá promover una mayor permanencia y convivencia antes y después de los eventos", indicó el comunicado.

Además, se busca atender las demandas de los shows más prestigiosos del momento, por lo que las mejoras no solo serán para los asistentes, sino que se incorporarán nuevas áreas de backstage con camerinos, oficinas de producción y espacios de servicio para optimizar la operación de artistas y equipos técnicos.

"Con esta transformación, Guadalajara refuerza su posicionamiento como una de las ciudades más relevantes del país en la industria del entretenimiento en vivo, capaz de atraer a audiencias nacionales e internacionales y de competir con los principales mercados globales".

¿Cuándo abrirá el Coliseo GNP en Guadalajara?

Las corporaciones indicaron que su apertura está programada para el mes de agosto de 2026; sin embargo, no detallaron una fecha exacta de inauguración.

No obstante, artistas de gran nivel como Alejandro Sanz y Yuridia, así como Auténticos Decadentes, Caligaris y Panteón Rococó, ya fueron confirmados como los elegidos para estrenar el venue.

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Sanz, por su parte, se presentará el 3 de octubre de 2026 , mientras que el resto de los mencionados confirmarán la fecha exacta de su asistencia en los meses previos a la apertura.

Actualmente, se informó que la obra presenta un avance aproximado del 60 por ciento, por lo que los trabajos continúan para que el nuevo Coliseo GNP Seguros esté listo en agosto de 2026 y pueda recibir a los primeros artistas confirmados, marcando así una nueva etapa para el entretenimiento en Guadalajara.

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