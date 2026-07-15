Las recientes declaraciones de Pedro Sola desataron una de las polémicas más sonadas. Todo ocurrió hace unos días cuando en el programa "Ventaneando", el conductor expresó su intolerancia hacia los perros en lugares públicos, desatando una ola de críticas en las redes.

Con el paso de los días, la controversia salió de las pantallas para trasladarse hasta los tribunales; y es que el actor fue denunciado formalmente por activistas a favor de los derechos de los animales.

A más de una semana del incidente, el caso sigue sumando reacciones y consecuencias. Mientras algunos defienden el derecho de Pedro Sola a expresar su opinión, otros consideran que sus palabras promovieron la violencia contra los animales. Por ello, te compartimos la cronología de una polémica que aún no encuentra punto final.

Este es el orden en el que han ocurrido los hechos

6 de julio

El comentario que desató la polémica: Durante una emisión de "Ventaneando", el conductor criticó a quienes suelen llevar a sus perros a centros comerciales, tiendas y restaurantes, sin embargo, lo que desató las críticas fue que, aseguró, sentía ganas de deshacerse de ellos. "Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada", dijo.

7 de julio

Estalla el escándalo: En pocas horas el video se viralizó. Usuarios de redes sociales y organizaciones defensoras de los animales arremetieron contra el conductor, cuestionaron sus dichos y hasta exigieron sanciones en su contra; incluso, personalidades como Mauricio Martínez, Apio Quijano y Lupita Jones, condenaron sus declaraciones.

8 de julio

Sola se disculpa: Ante la presión pública, el conductor, en pleno programa en vivo, se disculpó públicamente. Sola, en un breve mensaje, reconoció que se equivocó al expresarse de esa manera y que no sería capaz de maltratar a ningún ser vivo. Ese mismo día, Ricardo Salinas Pliego calificó sus declaraciones como "lamentables" y reiteró que en Grupo Salinas no se tolera el maltrato animal.

9 de julio

La PAOT condena las declaraciones de Sola: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México, emitió un comunicado público en el que rechazaba las expresiones de Sola, al considerar que normalizan la violencia contra los animales y pueden propiciar actos delictivos.

10 de julio

Denuncian formalmente a Sola por presunta apología al delito: La organización Va por sus derechos denunció a Sola, y quienes resultaran responsables, ante la Fiscalía General de Justicia, por una posible apología del maltrato animal y provocación pública a cometer un delito.

14 de julio

Marcas retiran su publicidad de “Ventaneando”: La controversia tuvo consecuencias comerciales luego de que Panditas, Clorets, Halls y Trident, marcas de la empresa Mondelez International, difundieran, a través de comunicados de prensa, su decisión de retirarse del programa de Sola. Además, rechazaron cualquier forma de violencia contra los animales y aclararon que las declaraciones del conductor no los representa.

Una polémica que pone en juego la carrera de Pedro Sola

Si bien el escándalo ha dañado la imagen del presentador, el hecho de que la polémica haya escalado a instancias legales le ha dado un nuevo giro al caso.

Serán las autoridades correspondientes quienes deberán determinar si existen elementos necesarios para iniciar una investigación y, más aún, para vincularlo a proceso.

De iniciarse un proceso penal en contra de Sola, comprobarse la apología al maltrato animal y ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena de 2 a 6 de prisión. Si bien, el caso no llega hasta los tribunales, podría enfrenta únicamente a sanciones que irían desde multas económicas hasta la prohibición de emitir su opinión en un medio de comunicación o aparecer en la televisión.

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