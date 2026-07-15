El estreno de “La Odisea” de Christopher Nolan está a la vuelta de la esquina. En nuestro país la película se podrá disfrutar en algunas salas de cine IMAX; si quieres disfrutar esta cinta de la mejor manera, este formato es el mejor. En esta nota te compartimos los espacios de Ciudad de México donde podrás verla en la mejor calidad.

Cabe destacar que la película fue filmada completamente con cámaras IMAX, por lo que verla así sería la mejor elección, ya que hasta el propio Nolan recomienda verla en este formato. En entrevista para “Los Angeles Times”, el director reveló que su sueño desde los 16 era grabar una película así, no solo porque funciona para las secuencias de acción, sino también para capturar las emociones de los personajes.

¿En qué salas IMAX de CDMX podrás ver “La Odisea”?

Si quieres disfrutar la película tal como fue concebida por Christopher Nolan, estas son algunas de las salas IMAX disponibles en la Ciudad de México.

Cinépolis

Fórum Buenavista

Universidad

Perisur

Cinemex

Antara Platino

Santa Fe

Parque Delta

Parque Tezontle

Encuentro Oceanía

¿De qué trata “La Odisea” de Nolan?

Basada en el poema épico “La Odisea”, de Homero, la historia sigue a Odiseo (Matt Damon) en su largo viaje de regreso a Ítaca tras la Guerra de Troya. En el camino deberá enfrentarse a criaturas mitológicas, dioses y múltiples desafíos mientras intenta reencontrarse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco.

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Además de Damon, el reparto reúne a un elenco de primer nivel integrado por Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Jon Bernthal y John Leguizamo, entre otras estrellas, lo que la convierte en uno de los estrenos cinematográficos más esperados de 2026. La cinta llegará a cines de México este jueves 16 de julio.

Con información de SUN.

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