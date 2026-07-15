¿De qué murió Elsa Aguirre? Estas eran las enfermedades de la actriz

Hoy, 15 de julio de 2026, México despide a una de sus máximas leyendas: Elsa Aguirre. La diva del cine de oro mexicano falleció a los 95 años. La actriz en años pasados había enfrentado diversas enfermedades que poco a poco degradaban su salud.

¿De qué murió Elsa Aguirre?

La madrugada de este miércoles 15 de julio, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el sensible fallecimiento de la primera actriz. Hasta el momento, los familiares de la intérprete no han revelado las causas exactas de su deceso. El hermetismo rodea los servicios funerarios. Sin embargo , el historial médico de la estrella revela una vida de resiliencia ante padecimientos que pusieron en riesgo su vida en múltiples ocasiones.

Las enfermedades que marcaron a la diva

A lo largo de sus 95 años, la protagonista de Cuidado con el amor enfrentó severas crisis de salud. Durante su juventud, en 1944, contrajo fiebre de Malta (brucelosis), una grave infección bacteriana que superó sin antibióticos. Años después, un viaje por Europa se vio interrumpido por fuertes hemorragias. Esto la obligó a someterse a una cirugía de emergencia por problemas en la matriz.

La última enfermedad de Elsa Aguirre

El declive más reciente en la salud de la actriz ocurrió en 2023, cuando fue hospitalizada de urgencia. El diagnóstico fue una bronconeumonía aguda, una inflamación severa de los pulmones que, aunque logró superar, le dejó secuelas respiratorias. La partida de Elsa Aguirre cierra un capítulo dorado en la historia del cine, dejando un legado imborrable de talento y fortaleza.

¿Quién era la actriz Elsa Aguirre?

Nacida el 25 de septiembre de 1930 en el estado de Chihuahua, Elsa Irma Aguirre Juárez llevaba su talento actoral en la sangre. Su debut en el cine mexicano ocurrió a una edad temprana, catapultándola rápidamente como uno de los rostros más bellos de México.

Durante su prolífica carrera, que abarcó más de seis décadas, compartió cámara con verdaderos gigantes de la actuación como Pedro Infante en Cuidado con el amor (1954), obra maestra que sigue siendo recordada hasta en la actualidad.

En el año 2003, su impecable trayectoria fue coronada con el máximo galardón del cine nacional. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) le otorgó el codiciado Ariel de Oro por su invaluable aportación a la cultura.

Con información de SUN.

Esta nota fue creada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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