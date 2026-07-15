Sheinbaum despide a Elsa Aguirre con emotivo mensaje: iluminó una de las etapas más importantes del cine mexicano

Este 15 de julio se dio a conocer el fallecimiento de Elsa Aguirre, la actriz mexicana de 95 años y figura sobresaliente de la Época del Cine de Oro Mexicano. Ante la sensible noticia, la Presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó en redes para despedir a la figura: " iluminó una de las etapas más importantes del cine mexicano ".

"Hoy despedimos con profunda tristeza a la primera actriz, Elsa Aguirre", publicó la Mandataria en su cuenta de X, donde también compartió una imagen de ella con la actriz.

Hoy despedimos con profunda tristeza a la primera actriz, Elsa Aguirre, quien iluminó una de las etapas más importantes del cine mexicano.



En películas como “Cuidado con el amor”, “La mujer que yo perdí” o “El sexo fuerte”, interpretó personajes que siguen vivos en la memoria de… pic.twitter.com/oj3etl7sZT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 15, 2026

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Después de que la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informara del fallecimiento de Aguirre, Sheinbaum reivindicó su papel en películas como La mujer que yo perdí (1949) o Cuidado con el amor (1954), donde "interpretó personajes que siguen vivos en la memoria de nuestro pueblo".

"Su elegancia, sensibilidad y amor por el arte trascendieron la pantalla; permanecen en el corazón de generaciones de mexicanas y mexicanos. A sus familiares, amistades y a toda la comunidad artística, expresamos solidaridad y nuestro más sentido pésame. Descanse en paz", concluyó.

Elsa Aguirre: Breve semblanza

Nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, en el norte de México, Elsa Irma Aguirre Juárez desarrolló una carrera cinematográfica que la convirtió en una de las grandes estrellas del cine nacional durante las décadas de 1940 y 1950.

Aguirre participó además en decenas de producciones cinematográficas a lo largo de más de dos décadas de carrera, compartiendo pantalla con algunas de las principales figuras del cine mexicano de la época.

El ANDI informó el fallecimiento de la actriz mexicana mediante un comunicado en sus redes sociales; lamentó el deceso y destacó el impacto de su carrera en el mundo del séptimo arte.

"Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande", expresó.

Elsa Aguirre fue uno de los rostros recurrentes durante la llamada época de oro en el cine mexicano (1936-1956); apareció en películas como Vainilla, bronce y morir (1954) junto a Ignacio López Tarso; Algo flota sobre el agua (1948), coprotagonizada por Arturo de Córdova; Lluvia roja (1950), a un lado de Jorge Negrete.

Asimismo, durante su carrera filmográfica trabajó con directores como René Cardona, Miguel Zacarías, Rogelio A. González, Fernando Cortés y Raúl de Anda.

Incursionó en diversos géneros como la comedia, el drama, el romance, la acción y los musicales. En 2003, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) le otorgó el Premio Ariel Honorífico por su destacada trayectoria artística, reconociendo su aportación fundamental al cine mexicano.

Entre las películas más representativas de su filmografía se encuentran Pancho Villa y la Valentina, La estatua de carne, Los viejos somos así, La perversa, Cómo enfriar a mi marido, El cuerpazo del delito y El prófugo, además de su participación en la producción hollywoodense Giant (1956).

Con la muerte de Elsa Aguirre desaparece una de las últimas grandes representantes vivas de la Época de Oro, etapa que convirtió a México en una potencia cinematográfica de habla hispana y que proyectó internacionalmente a varias generaciones de actores y actrices.

Con información de SUN y EFE.

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FF