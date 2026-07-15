La espera está por terminar para los seguidores de Christopher Nolan. La Odisea (The Odyssey), la nueva película del director de Oppenheimer, llegará a los cines de México mañana, 16 de julio de 2026, un día antes de su estreno general en Estados Unidos.

La cinta, distribuida por Universal Pictures, se perfila como uno de los lanzamientos más importantes del año gracias a su ambiciosa adaptación del clásico poema épico de Homero y a su impresionante elenco.

¿Cuándo se estrena La Odisea en México?

Universal Pictures confirmó que México será uno de los primeros países en recibir la película, con estreno programado para el 16 de julio de 2026. En la ciudad de Guadalajara, La Odisea llegará a las salas Macro Xe y formato IMAX en:

Cinépolis Plaza Galerías

Cinépolis Plaza Fórum

La distribuidora también ha destacado que la película fue concebida para disfrutarse en pantallas de gran formato, ya que Christopher Nolan volvió a apostar por la tecnología IMAX para ofrecer una experiencia visual inmersiva.

¿De qué trata La Odisea?

La historia adapta uno de los textos más importantes de la literatura universal: La Odisea, escrita por Homero. La película sigue el largo viaje de Odiseo (Ulises), rey de Ítaca, quien intenta regresar a casa tras la Guerra de Troya mientras enfrenta monstruos, dioses y múltiples obstáculos que pondrán a prueba su ingenio y resistencia.

Fiel al estilo de Nolan, la producción promete combinar una narrativa épica con una estructura dramática compleja, además de efectos prácticos y escenarios naturales filmados en distintos países.

Reparto de La Odisea

El filme reúne a varias de las estrellas más importantes de Hollywood. Entre los actores confirmados destacan:

Matt Damon como Odiseo.

Anne Hathaway como Penélope.

Tom Holland como Telémaco.

Zendaya como Atenea.

Charlize Theron como Calipso.

Lupita Nyong'o.

Robert Pattinson.

Jon Bernthal.

John Leguizamo.

Benny Safdie.

¿Por qué es una de las películas más esperadas de 2026?

Además de marcar el regreso de Christopher Nolan a la dirección, La Odisea destaca por ser la producción más costosa de su carrera y una de las primeras filmadas completamente con tecnología IMAX de última generación.

La combinación de efectos prácticos, locaciones reales y una historia basada en uno de los relatos más influyentes de la cultura occidental la convierten en un estreno imperdible para los amantes del cine épico.

Con su estreno fijado para el 16 de julio de 2026 en México, todo apunta a que La Odisea será uno de los grandes fenómenos cinematográficos del verano y una de las películas con mayor convocatoria en las salas del país.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO

