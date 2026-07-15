La controversia sobre Pedro Sola y sus comentarios hacia los perros escaló del entorno digital a las calles. Ciudadanos organizan una movilización pacífica en la Ciudad de México para exigir su salida definitiva de TV Azteca y la televisión pública mexicana.

El origen de la convocatoria ciudadana

La iniciativa surgió a través de la plataforma TikTok, donde una usuaria publicó un video bajo el nombre de "Marcha: Fuera Pedro Sola".

El material audiovisual superó rápidamente las 71 mil reproducciones, logrando captar la atención de activistas y dueños de animales de compañía.

Los organizadores solicitan a los asistentes acudir con sus mascotas y portar carteles con mensajes enfocados en el respeto a la vida animal.

La protesta se agenda en respuesta a las declaraciones emitidas el pasado 6 de julio durante la transmisión en vivo del programa Ventaneando.

Coordenadas de la manifestación

La cita está programada para el día de mañana jueves 16 de julio de 2026 a las 11:00 horas, según detalla la invitación difundida en redes.

El punto de encuentro será el exterior de las instalaciones principales de TV Azteca, ubicadas en la Avenida Periférico Sur 4121.

Se promueve el uso de consignas específicas como "Libertad, respeto" y se hace énfasis en mantener un estricto enfoque de protesta pacífica.

En el entorno digital, los participantes utilizan etiquetas como #FueraPedroSola y #LibertadDeExpresión para coordinar la asistencia y unificar la conversación.

Diversos colectivos defensores de los derechos de los animales confirmaron su presencia en el lugar designado para respaldar la petición ciudadana.

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Repercusiones previas a la marcha

El presentador mencionó al aire su incomodidad ante la presencia de perros en espacios pet-friendly, sugiriendo el uso de carne envenenada para disminuir la población animal.

Estas palabras generaron una reacción en cadena que incluyó la retirada de diversas marcas patrocinadoras del espacio televisivo vespertino.

La organización Va por sus Derechos formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por apología al delito.

Paralelamente, una recolección de firmas en la plataforma Change.org superó los 160 mil apoyos solicitando la destitución del conductor.

Hasta el momento, la empresa televisora no ha emitido un comunicado oficial sobre la permanencia del presentador en su barra de programación.

Esta nota fue creada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB