Paris Hilton deslumbra en el estreno de su nuevo documental

Paris Hilton se vistió de una princesa en color rosa para acudir a la premier del documental Infinite Icon: A Visual Memoir , junto a su esposo y sus dos hijos, el cual habla sobre la vida y la carrera musical de Paris, y tendrá estreno exclusivo en cines el 30 de enero de 2026.

Hilton mantiene una vida familiar estable y lujosa junto a su esposo Carter Reum, empresario y cofundador de M13 Ventures, con quien se casó en noviembre de 2021 tras un compromiso en febrero de ese año. La pareja comparte la paternidad de dos hijos nacidos por gestación subrogada: Phoenix Barron Hilton, nacido el 16 de enero de 2023 de 3 años de edad, y London Hilton Reum, nacida en noviembre de 2023 de 2 años.

A la premier asistieron demás celebridades como Kris Jenner, las cantantes Demi Lovato, Lizzo, la familia Hilton, así como cientos de fanáticos de la empresaria y cantante.

Un documental que celebra el legado de la celebridad

Infinite Icon: A Visual Memoir traza su viaje desde sueños infantiles y noches de club en su adolescencia, pasando por su álbum debut, hasta su reinvención con Infinite Icon, lanzado en septiembre de 2024 y producido por Sia, con colaboraciones de Meghan Trainor y Megan Thee Stallion.

Incluye imágenes de conciertos, videos caseros inéditos, archivos personales, entrevistas nuevas y narración original, destacando cómo la música la salvó tras abusos en programas para adolescentes problemáticos y el escrutinio mediático de los 2000.

El filme muestra la evolución de Hilton como ícono pop, empresaria y madre. Paris lo promociona como su historia contada a través de la música, revirtiendo narrativas victimizantes para posicionarse como autora de su legado, con énfasis en momentos icónicos y su regreso al estudio.

