El día de hoy se dio a conocer una actualización relevante relacionada con la preventa de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México como parte del próximo BTS WORLD TOUR “ARIRANG”. La información fue dirigida especialmente a los integrantes de ARMY MEMBERSHIP que planean participar en las primeras etapas de venta.

De acuerdo con el aviso oficial, las preventas exclusivas para miembros ARMY MEMBERSHIP fueron reprogramadas y ahora se realizarán el viernes 23 de enero. En el caso de los conciertos programados para el 7 y 9 de mayo en el Estadio GNP Seguros, la preventa comenzará a las 9:00 a.m., mientras que para la función del 10 de mayo el acceso se habilitará a partir de las 12:00 p.m., todo en horario del centro de México.

Qué pasa con la venta general

Por su parte, la venta general se mantiene sin cambios y se llevará a cabo el sábado 24 de enero a las 9:00 a.m. (hora del centro), tal como se había anunciado originalmente. Asimismo, se informó que los precios de los boletos serán revelados el jueves 22 de enero a las 9:00 a.m. (hora del centro).

Las autoridades recordaron que únicamente las personas que cuenten con una ARMY MEMBERSHIP vigente y que se hayan registrado con anterioridad podrán ingresar a la fila virtual y participar en la preventa. Al momento de acceder, será necesario introducir un número de ARMY MEMBERSHIP de nueve dígitos, el cual inicia con las letras BA, para habilitar la opción de compra.

También se subrayó la importancia de que el Weverse ID (correo electrónico) asociado a la ARMY MEMBERSHIP coincida exactamente con el correo registrado en la cuenta de Ticketmaster. En caso de que los datos no coincidan, no será posible ingresar a la fila virtual. Para quienes ya sean miembros y tengan correos distintos, se recomendó actualizar el correo electrónico en Ticketmaster o crear una cuenta nueva.

INSTAGRAM/ocesa_kpop y ocesa

Finalmente, se ofreció una disculpa por cualquier inconveniente que estos cambios pudieran ocasionar a los fans que esperan asistir a los conciertos.

BB