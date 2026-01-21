Kenia Os revela cómo inició su relación con Peso Pluma

Kenia Os no puede ocultar la sonrisa cuando habla de su relación con Peso Pluma, pues la cantante, de 26 años, compartió que están a punto de celebrar su primer aniversario como pareja y recordó que, cuando se conocieron, la química ya estaba ahí, aunque en ese momento no sucedió nada entre ellos. Fue en julio de 2024 cuando sus caminos se cruzaron durante la grabación del videoclip “TOMMY & PAMELA”, un encuentro que marcaría el inicio de su historia.Hoy, Kenia y Peso Pluma ya no esconden su romance, a través de imágenes llenas de complicidad y mensajes cariñosos, la pareja de artistas mexicanos ha conquistado a sus seguidores, quienes suspiran con cada muestra de amor de este dúo que triunfa a nivel internacional.La cantante confesó en entrevista con Adela Micha, que cuando se conocieron grabando el video "TOMMY & PAMELA" se gustaban mutuamente, pero no pasó nada, todo fue profesional."Yo sabía que le gustaba y él me gustaba, pero fue muy profesional", dijo.Kenia admitió que aunque no pasó nada se sentía una energía, fue como si ambos fueran "niños de secundaria"; confesó que ahora se ríen de recordar que los dos estaban súper nerviosos.Al final del video, cuando están en una camioneta, él le hizo una confesión:"Eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nervioso y a mi esto no me pasa", recordó. Entonces ella le dijo que no se pusiera nervioso, y él sólo le respondió: "creo que ya sabes"…Eran mejores amigos en Instagram, la intérprete de "Kitty" recuerda que él cada que estaba soltero se hacía presente en sus redes de alguna u otra manera, y cuando estaba incrédula con "ese coqueteo" que no pasaba de ahí, un día Hassan Emilio, el verdadero nombre de Peso Pluma, le dijo que "año nuevo y él quería conocerla" y así fue, se quedaron de ver para conocerse y desde ese momento hasta ahora.NA