La serie de HBO Max ‘“El Caballero de los Siete Reinos” se estrenó el pasado 18 de enero en el streaming; dicha historia pertenece al mundo de “Juego de Tronos” pero se aparta de la lucha de las grandes casas para mostrar un lado poco explorado de Westeros.

Como suele ser costumbre de la plataforma, los capítulos de las grandes series en emisión se estrenan cada domingo, y con ‘“El Caballero de los Siete Reinos” no es la excepción, pues un nuevo episodio llegará a HBO Max cada domingo en punto de las 9:00 de la noche (tiempo del centro de México).

Fechas de estreno de “El Caballero de los Siete Reinos”

Episodio 2- 25 de enero.

Episodio 3- 1 de febrero.

Episodio 4- 8 de febrero.

Episodio 5- 15 de febrero.

Episodio 6 (final de temporada) - 22 de febrero.

¿De qué trata “El Caballero de los Siete Reinos"?

La trama se sitúa un siglo antes de los acontecimientos de “Juego de Tronos" y sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto, conocido como Dunk, junto a su escudero Egg, un joven inquieto que lo acompaña en cada viaje.

Juntos forman un dúo inesperado que recorre un continente aún gobernado por la dinastía Targaryen, en una época en la que el Trono de Hierro sigue bajo su poder y la memoria de los dragones permanece viva, de acuerdo con la sinopsis oficial de HBO.

El guionista y productor ejecutivo Ryan Condal reveló a Entertainment Weekly que esta historia pone el foco en el impacto que las disputas de la nobleza tienen sobre la gente común, ofreciendo una perspectiva distinta dentro del vasto universo creado por George R. R. Martin.

