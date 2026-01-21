Este miércoles 21 de enero Netflix tiene tres lanzamientos en su programación. Se trata de dos realitys shows y una película documental, con las que disfrutarás tu tiempo de esparcimiento audiovisual. Revisa las historias y elige la de tu interés.

Star Search. ESPECIAL/NETFLIX.

Star Search

Es un reality show que ya está disponible en Netflix. Busca a los mejores artistas emergentes en cuatro categorías: Música, baile, variedades/comedia y niños. Decididos a alcanzar el estrellato, todos dan lo mejor de sí mismos mientras lidian con la presión de las eliminaciones semanales. Cada episodio en vivo es un evento realmente imperdible.

Secuestros: Elizabeth Smart. ESPECIAL/NETFLIX.

Secuestros: Elizabeth Smart

Es una película documental que a partir de hoy se puede ver en Netflix. Durante la madrugada del 5 de junio de 2002, Elizabeth Smart, de 14 años, fue secuestrada de su propia casa en Salt Lake City, Utah, lo que desató una de las investigaciones más intensas y mediáticas de la historia de Estados Unidos. Este documental sumerge al público en la historia real, mediante el testimonio de la misma víctima y entrevistas exclusivas con la familia, el equipo de investigación y las personas más cercanas al caso. Con imágenes de archivo y material inédito, esta producción sigue los horrorosos nueve meses de cautiverio de Elizabeth a manos de Brian David Mitchell y Wanda Barzee. Además, explora el impacto psicológico y emocional que tuvo en ella y su familia, la abrumadora atención de los medios de comunicación y la búsqueda incansable de la comunidad por hallar respuestas, dejando en evidencia la inquebrantable determinación que le permitió a Elizabeth sobrevivir y mantener su fortaleza, incluso veinte años después.

Queer Eye: Temporada 10. ESPECIAL/NETFLIX.

Queer Eye: Temporada 10

Es un reality show que lanza su décima temporada en Netflix. El reality ganador del Emmy®, en su décima y última temporada realizada en Washington D. C., los Fab 5 ―Antoni, Jeremiah, Jonathan, Karamo y Tan― honrarán el legado y el impacto del programa, y destacarán a los héroes de la capital estadounidense.

XM