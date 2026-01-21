Este miércoles 21 de enero Netflix tiene tres lanzamientos en su programación. Se trata de dos realitys shows y una película documental, con las que disfrutarás tu tiempo de esparcimiento audiovisual. Revisa las historias y elige la de tu interés.Es un reality show que ya está disponible en Netflix. Busca a los mejores artistas emergentes en cuatro categorías: Música, baile, variedades/comedia y niños. Decididos a alcanzar el estrellato, todos dan lo mejor de sí mismos mientras lidian con la presión de las eliminaciones semanales. Cada episodio en vivo es un evento realmente imperdible.Es una película documental que a partir de hoy se puede ver en Netflix. Durante la madrugada del 5 de junio de 2002, Elizabeth Smart, de 14 años, fue secuestrada de su propia casa en Salt Lake City, Utah, lo que desató una de las investigaciones más intensas y mediáticas de la historia de Estados Unidos. Este documental sumerge al público en la historia real, mediante el testimonio de la misma víctima y entrevistas exclusivas con la familia, el equipo de investigación y las personas más cercanas al caso. Con imágenes de archivo y material inédito, esta producción sigue los horrorosos nueve meses de cautiverio de Elizabeth a manos de Brian David Mitchell y Wanda Barzee. Además, explora el impacto psicológico y emocional que tuvo en ella y su familia, la abrumadora atención de los medios de comunicación y la búsqueda incansable de la comunidad por hallar respuestas, dejando en evidencia la inquebrantable determinación que le permitió a Elizabeth sobrevivir y mantener su fortaleza, incluso veinte años después.Es un reality show que lanza su décima temporada en Netflix. El reality ganador del Emmy®, en su décima y última temporada realizada en Washington D. C., los Fab 5 ―Antoni, Jeremiah, Jonathan, Karamo y Tan― honrarán el legado y el impacto del programa, y destacarán a los héroes de la capital estadounidense.XM