Del anime al aula: Evangelion inspira un diplomado académico en México

En México ya se encuentra disponible un diplomado especializado en la serie Evangelion, enfocado en análisis psicoanalítico y crítica de cine centrado en los 26 episodios del influyente anime japonés, una propuesta formativa dirigida tanto a estudiantes como a público general interesado en explorar la subjetividad humana a través de la animación.El programa, titulado “Dimensión psicoanalítica en la serie Evangelion”, propone un recorrido profundo por la obra creada por Hideaki Anno, utilizando herramientas teóricas del psicoanálisis y del análisis cinematográfico. A lo largo del diplomado, las y los participantes analizarán la serie completa con el acompañamiento de un claustro docente integrado por especialistas en cine, filosofía y psicoanálisis.Desde su estreno en 1995, Evangelion ha sido interpretada como una obra que trasciende el género mecha. Su narrativa fragmentada, su simbolismo visual y su carga emocional la han convertido en un referente para el análisis psicológico, filosófico y cultural.El diplomado parte de la idea de que el cine y el anime no solo cuentan historias, sino que funcionan como espejos del inconsciente individual y colectivo. En ese cruce entre imagen y psique, la serie japonesa ofrece un terreno fértil para el estudio de conceptos como el trauma, la angustia, la identidad y la construcción del yo.El enfoque teórico integra distintas corrientes del psicoanálisis:Estos marcos se combinan con influencias culturales propias de Japón, como el budismo y el sintoísmo, que atraviesan la narrativa de Evangelion y refuerzan su dimensión existencial.El programa está pensado para personas mayores de 18 años interesadas en el anime, el cine y el pensamiento crítico. Está especialmente orientado a estudiantes y egresados de áreas como psicología, cine, comunicación, literatura, periodismo, artes y disciplinas afines, aunque también está abierto a cualquier persona interesada en profundizar en temas considerados tabú, controvertidos o transgresores desde una mirada analítica.No se requiere formación previa en psicoanálisis, ya que el diplomado introduce los conceptos de manera progresiva, vinculándolos directamente con escenas, personajes y recursos narrativos de la serie.El diplomado se divide en cinco módulos, cada uno enfocado en un eje temático específico y en un bloque concreto de episodios. A través de clases impartidas por cineastas y psicoanalistas, el alumnado aprenderá a interpretar símbolos, colores, composiciones visuales y referencias filosóficas presentes en la obra, como el conocido dilema del erizo. Puedes realizar tu inscripción en el siguiente enlace: https://udlondres.com/diplomado-psicoanalitica-evangelion/El diplomado concluye con una discusión final sobre las resonancias contemporáneas de Evangelion y su lugar dentro de la cultura visual global. Además, se realizará una charla sobre los trabajos escritos, la entrega de ensayos, y finalmente la entrega de diplomas a las y los participantes.Con esta propuesta, Neon Genesis Evangelion confirma su estatus como una de las obras más influyentes del anime, capaz de dialogar con la academia y seguir generando lecturas profundas a casi tres décadas de su estreno.TG