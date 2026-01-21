Del anime al aula: Evangelion inspira un diplomado académico en México

En México ya se encuentra disponible un diplomado especializado en la serie Evangelion, enfocado en análisis psicoanalítico y crítica de cine centrado en los 26 episodios del influyente anime japonés, una propuesta formativa dirigida tanto a estudiantes como a público general interesado en explorar la subjetividad humana a través de la animación.

El programa, titulado “Dimensión psicoanalítica en la serie Evangelion”, propone un recorrido profundo por la obra creada por Hideaki Anno, utilizando herramientas teóricas del psicoanálisis y del análisis cinematográfico .

A lo largo del diplomado, las y los participantes analizarán la serie completa con el acompañamiento de un claustro docente integrado por especialistas en cine, filosofía y psicoanálisis.

Evangelion como objeto de análisis académico

Desde su estreno en 1995, Evangelion ha sido interpretada como una obra que trasciende el género mecha. Su narrativa fragmentada, su simbolismo visual y su carga emocional la han convertido en un referente para el análisis psicológico, filosófico y cultural.

El diplomado parte de la idea de que el cine y el anime no solo cuentan historias, sino que funcionan como espejos del inconsciente individual y colectivo. En ese cruce entre imagen y psique, la serie japonesa ofrece un terreno fértil para el estudio de conceptos como el trauma, la angustia, la identidad y la construcción del yo.

El enfoque teórico integra distintas corrientes del psicoanálisis:

Sigmund Freud, para analizar el inconsciente, la represión y la lógica del sueño.

sueño.

Carl Gustav Jung, desde la noción de arquetipos y el inconsciente colectivo.



, desde la noción de arquetipos y el inconsciente colectivo. Jacques Lacan, a partir de los registros de lo simbólico, lo imaginario y lo real.

Estos marcos se combinan con influencias culturales propias de Japón, como el budismo y el sintoísmo, que atraviesan la narrativa de Evangelion y refuerzan su dimensión existencial.

¿A quién está dirigido el diplomado?

El programa está pensado para personas mayores de 18 años interesadas en el anime, el cine y el pensamiento crítico. Está especialmente orientado a estudiantes y egresados de áreas como psicología, cine, comunicación, literatura, periodismo, artes y disciplinas afines , aunque también está abierto a cualquier persona interesada en profundizar en temas considerados tabú, controvertidos o transgresores desde una mirada analítica.

No se requiere formación previa en psicoanálisis, ya que el diplomado introduce los conceptos de manera progresiva, vinculándolos directamente con escenas, personajes y recursos narrativos de la serie.

Estructura y temario del diplomado

El diplomado se divide en cinco módulos, cada uno enfocado en un eje temático específico y en un bloque concreto de episodios. A través de clases impartidas por cineastas y psicoanalistas, el alumnado aprenderá a interpretar símbolos, colores, composiciones visuales y referencias filosóficas presentes en la obra, como el conocido dilema del erizo.

A través de clases impartidas por cineastas y psicoanalistas el alumnado aprenderá a interpretar símbolos colores composiciones visuales y referencias filosóficas presentes en la obra. UNIVERSIDAD DE LONDRES

Módulo 1: Historia del anime en Japón y el surgimiento de Evangelion
Análisis de los episodios 1 al 5.

Análisis de los episodios 1 al 5.



Módulo 2: Los personajes de Evangelion y la construcción del yo
Del episodio 6 "Decisión de vida o muerte" al 10 "El magma del destino".

Del episodio 6 “Decisión de vida o muerte” al 10 “El magma del destino”.



Módulo 3: Simbolismo visual y narrativo en Evangelion
Episodios 11 "En las tinieblas" al 15 "Mentira y silencio".

Episodios 11 “En las tinieblas” al 15 “Mentira y silencio”.



Módulo 4: Angustia, trauma y mecanismos de defensa en la serie
Del capítulo 16 "Enfermedad hasta la muerte, y luego…" al 20 "Forma del corazón, forma del ser humano".

Del capítulo 16 “Enfermedad hasta la muerte, y luego…” al 20 “Forma del corazón, forma del ser humano”.



Módulo 5: El rol del espectador: identificación, proyección y catarsis
Episodios 21 "Nacimiento del proyecto E" al 26 "El bestiario humano".

Episodios 21 “Nacimiento del proyecto E” al 26 “El bestiario humano”.

Puedes realizar tu inscripción en el siguiente enlace:

https://udlondres.com/diplomado-psicoanalitica-evangelion/

Cierre académico y actividades finales

El diplomado concluye con una discusión final sobre las resonancias contemporáneas de Evangelion y su lugar dentro de la cultura visual global. Además, se realizará una charla sobre los trabajos escritos, la entrega de ensayos, y finalmente la entrega de diplomas a las y los participantes.

Con esta propuesta, Neon Genesis Evangelion confirma su estatus como una de las obras más influyentes del anime, capaz de dialogar con la academia y seguir generando lecturas profundas a casi tres décadas de su estreno .

