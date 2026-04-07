Parcels encabezará el Echoes Festival 2026

El Echoes Festival anunció oficialmente el cartel de su edición 2026, que se realizará el próximo 19 de junio en la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario.

El anuncio llegó luego de que la banda australiana de electropop Parcels confirmara dentro de su gira por México una presentación en un festival aún no revelado, lo que despertó la expectativa entre seguidores tapatíos. Horas después, se confirmó que formarán parte del Echoes Festival 2026, despejando las dudas sobre el evento.

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El festival coincidirá con el Mundial 2026

La nueva edición, denominada Edición Mundialista, propone una experiencia íntima y curada, enfocada en la comunidad musical y en la cercanía entre artistas y público. El festival coincidirá con el ambiente futbolero internacional de 2026, bajo la premisa de “jugar de local” desde Guadalajara.

El lineup anunciado hasta ahora está integrado por Parcels, Darius (DJ set), Babas Tutsipop y un artista por anunciar.

En años recientes, Echoes Festival se ha consolidado dentro del circuito alternativo local al presentar proyectos internacionales y propuestas vinculadas al indie y rock contemporáneo. Por sus escenarios han pasado artistas como Foster the People, Cuco, Two Feet, Devendra Banhart, L’Impératrice, Kakkmaddafakka y Men I Trust.

Los boletos ya se encuentran disponibles, con precio General Early Bird de mil 498 pesos, a través de la plataforma Boletomóvil.

CORTESÍA

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