¡Atención cinéfilos! El próximo jueves 9 de abril de este 2026, Cinépolis se prepara para traer lo mejor del entretenimiento a sus salas, pues esta semana llega un filme en apariencia romántico pero que realmente su trama está llena de drama y con actuaciones de primera que no te puedes perder.

Mientras que entre los estrenos imperdibles de esta segunda semana de abril, también figura una cinta de acción ambientada en un futuro distópico; prepara tus palomitas y acompáñanos a descubrir lo mejor de Cinépolis en la pantalla grande.

El drama

“El drama”, la nueva apuesta del estudio A24 bajo la dirección de Kristoffer Borgli, traerá a la pantalla grande a Zendaya y Robert Pattinson, en una combinación que se prevé sea única en escena.

La historia sigue a Charlie y Emma, una pareja que, a pocos días de llegar al altar, se enfrenta a un giro inesperado: comienzan a descubrir facetas ocultas el uno del otro que sacuden por completo su relación. En medio de la incertidumbre, ambos deberán cuestionarse si su amor tiene futuro… o si es momento de cancelar la boda antes de que sea demasiado tarde.

Toma en cuenta que este año es mucho de ver a Zendaya tanto en la pantalla grande como en la chica pues “El drama” se suma a los estrenos que tendrá la actriz en este 2026, como lo son también la tercera temporada de “Euphoria” a través del streaming, HBO Max, y en el cines protagonizará películas como “Dune: Parte tres” y “Spider-Man: Brand New Day”.

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Buena suerte, diviértete, no mueras

La trama gira en torno a un enigmático viajero del tiempo interpretado por Sam Rockwell, quien aparece inesperadamente en una cafetería de Los Ángeles.

Su objetivo es tan urgente como insólito: reunir a un grupo de clientes comunes para enfrentar una inteligencia artificial que pone en riesgo el destino de la humanidad. A partir de ahí, la historia se convierte en una vertiginosa carrera contra el tiempo, donde el heroísmo se entrelaza con la ciencia ficción en una serie de situaciones límite.

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