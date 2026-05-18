Panteón Rococó dará concierto gratuito en Nezahualcóyotl

El ska volverá a sonar con fuerza en el oriente del Valle de México, este mes la emblemática banda Panteón Rococó ofrecerá un concierto gratuito en el municipio de Nezahualcóyotl como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz.

La presentación está programada para el próximo sábado 30 de mayo a las 20:30 horas en el Deportivo Ciudad Jardín, donde se espera una alta afluencia de público para corear algunos de los temas más representativos del grupo.

Con más de tres décadas de trayectoria, la banda se ha consolidado como una de las más influyentes del ska en México y América Latina , gracias a su energía en vivo y a canciones que han acompañado a distintas generaciones.

Un concierto con causa: música para recuperar espacios públicos

El evento forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, una iniciativa impulsada por el gobierno federal dentro de la estrategia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con autoridades locales, este programa busca fomentar la convivencia comunitaria, recuperar espacios públicos y acercar actividades culturales a jóvenes y familias en todo el país.

El alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, destacó que este tipo de eventos permiten generar entornos más seguros a través del arte y la participación social. Según el mandatario local , estas acciones permiten generar entornos más seguros y atractivos para las familias, sumando al esfuerzo permanente de alejar a las juventudes de la violencia mediante la apropiación positiva de su comunidad.

Más de 200 eventos gratuitos en todo el país

El Circuito Nacional de Festivales por la Paz contempla la realización de 200 eventos gratuitos en distintas ciudades, con una oferta musical diversa que incluye géneros como rock, regional mexicano, hip-hop, jazz, electrónica y fusiones urbanas.

La meta es alcanzar a cerca de siete millones de jóvenes, brindando acceso a espectáculos de calidad sin costo y promoviendo el uso positivo de espacios públicos.

En este contexto, la participación de Panteón Rococó destaca como uno de los actos más esperados, no solo por su trayectoria, sino por la conexión que mantiene con el público a través de letras de crítica social y espíritu colectivo.

Invitan a disfrutar en un ambiente familiar

El gobierno municipal hizo un llamado a la población para asistir al concierto y disfrutarlo en un ambiente familiar, resaltando la importancia de apropiarse de los espacios públicos de manera positiva.

Se espera que el evento reúna a miles de asistentes, quienes podrán vivir una noche de música en vivo marcada por el ritmo, la energía y el mensaje social característico de la agrupación.

TG