El Corona Capital 2026 finalmente reveló su cartel oficial tras días de filtraciones y rumores en redes sociales. La nueva edición del festival reunirá a bandas y artistas internacionales como Gorillaz, The Strokes, Twenty One Pilots y The Offspring.

El evento volverá a realizarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante tres días dedicados al rock, indie, pop y música alternativa internacional.

Filtraciones acertaron a varios artistas

Antes del anuncio oficial comenzó a circular en internet un supuesto lineup que incluía nombres como Gorillaz, The Strokes, The xx y The Offspring . Finalmente, gran parte de esas filtraciones resultaron ciertas.

La organización confirmó una programación dividida por jornadas, con artistas distintos para cada día del festival.

FACEBOOK / FESTIVAL CORONA CAPITAL

Gorillaz encabezará el viernes

El viernes 20 de noviembre tendrá como acto principal a Gorillaz, proyecto liderado por Damon Albarn y reconocido por temas como “Feel Good Inc.”, “Clint Eastwood” y “Dare”.

Ese mismo día también destacan:

Mumford & Sons

James Blake

The Kooks

Daniel Caesar

CHVRCHES

Twenty One Pilots y The Offspring llegan el sábado

La segunda jornada del festival, programada para el sábado 21 de noviembre , tendrá como principales atractivos a Twenty One Pilots y The Offspring.

El lineup también incluirá a:

Pierce the Veil

Underworld

Mother Mother

BØRNS

Peaches

The Strokes y The xx cerrarán el festival

El domingo 22 de noviembre estará encabezado por The Strokes y The xx, dos de las agrupaciones más esperadas por los seguidores del festival.

Durante esa jornada también se presentarán:

Lola Young

Lil Yachty

Johnny Marr

Santigold

The Black Crowes

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¿Cuándo será el Corona Capital 2026?

La edición 2026 del Corona Capital se llevará a cabo durante el fin de semana del 20 al 22 de noviembre en la Ciudad de México.

Las fechas oficiales son:

Viernes 20 de noviembre

Sábado 21 de noviembre

Domingo 22 de noviembre

Preventa y venta de boletos

La preventa de boletos iniciará el próximo 26 de mayo de 2026 a través de Ticketmaster México.

Para acceder a la venta anticipada será necesario contar con tarjetas bancarias de Banamex. Además, los usuarios con tarjeta de crédito podrán diferir sus compras a tres meses sin intereses.

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¿Cuánto costarán los boletos?

Hasta ahora, los organizadores no han revelado los precios oficiales de los accesos para 2026. Sin embargo, tras las nuevas disposiciones impulsadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, las empresas deberán publicar costos y mapa oficial del evento al menos 24 horas antes de la venta.

Como referencia, estos fueron algunos precios del Corona Capital 2025:

Abono General Fase 1: Cinco mil 478 pesos

Comfort Pass: Ocho mil 95 pesos

Plus: 10 mil 712 pesos

Club: 27 mil 450 pesos

Boleto individual por día: desde dos mil 400 pesos

Los costos finales para la edición 2026 podrían variar dependiendo de la fase de venta y el tipo de acceso elegido.

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