Tras una trayectoria de más de 20 años, Reik alista su regreso a la Perla Tapatía con su gira “Reik 2026 Tour”, que llegará el próximo 22 de mayo a la Arena Guadalajara, una ciudad que el grupo considera que los aceptó desde el primer día y en la que se sienten “muy apapachados”.

En entrevista con EL INFORMADOR, el guitarrista de Reik, Julio Ramírez, adelantó que el público tapatío disfrutará por completo del concierto, pues su gira está enfocada en ser una celebración a su trayectoria.

“Estamos muy enfocados en cantar canciones de todas nuestras etapas, ¿no? Desde ‘Yo quisiera’ hasta la canción más reciente. La gira pasada ‘Panorama’ estaba un poco más enfocada en ese disco, en el sentido de que cantamos por lo menos siete canciones de ese disco.

Anota que “en esta gira (‘Reik 2026 Tour’), dijimos: ‘Esta gira va a ser una celebración de nuestros 20 años y vamos a cantar todas las canciones que espera la gente oír de nosotros’. Entonces, es un concierto que creo que les va a encantar”, explicó el músico, quien comparte el escenario con Jesús Navarro y Bibi Marín.

Gozan de Guadalajara

La gira internacional “Reik 2026 Tour” recorre diversos países latinoamericanos y algunas entidades de Estados Unidos, lo que reafirma a Reik como una de las agrupaciones más sólidas del pop en español, sin embargo, la ciudad de Guadalajara se posiciona como una donde siempre quieren presentarse.

“Creemos que es un público muy apasionado. Entonces, estamos muy contentos de regresar. Es un lugar que siempre tenemos en nuestras mentes querer ir a Guadalajara”, mencionó con entusiasmo Julio Ramírez.

En ese sentido, el guitarrista no solo consideró al público tapatío como apasionado, sino también, exigente y orgulloso de sus raíces, debido a toda la cultura que hay en Jalisco, desde su gastronomía y el apoyo a artistas del Estado.

“Y es que siento que el público en Guadalajara una vez que te acepta, te acepta con todo y te quiere y te apapacha. Esto lo digo porque siento que en Guadalajara tienen mucho talento local, ¿no? Han tenido cantantes, grandes cantantes, en su comida también, creo que son muy orgullosos de lo que es Jalisco, promueven el talento que tienen en muchas áreas”.

La próxima presentación de Reik en la Arena Guadalajara refuerza el vínculo que han creado durante más de 20 años con sus fans de la Perla Tapatía, lugar en donde Julio admite sentirse honrado de presentarse.

“Creo que son exigentes, el público y es que Guadalajara a nosotros nos quiso desde el primer día y nos sentimos muy honrados, nos sentimos muy apapachados por Guadalajara, siempre nos da gusto ir”.

Un concepto que no tiene miedo de experimentar

Reik comenzó en 2003 con baladas de pop románticas, lo que durante años los caracterizó y logró que conectaran con su audiencia, ahora es solo un género musical más que es parte de su identidad, pues recientemente incursionaron en los ritmos urbanos y en los corridos, con colaboraciones como “La del Primer Puesto” con el artista de regional mexicano, Xavi y “Loquita” con el cantante puertoriqueño, Raw Alejandro, por nombrar algunas.

Para Julio, como guitarrista reinventarse en estos nuevos géneros ha sido todo un reto, en el que reconoce ha necesitado ayuda.

“Ha sido difícil, y lo digo por mí, ¿no? Pero como guitarrista de repente estás acostumbrado a tocar cierto género, ¿no? Y de repente, no sé, hay, un corrido tumbado que se toca bien diferente, o sea, la neta es algo que ni sé, así que me tengo que meter a ver un tutorial, ya sabes de que medio a estudiarlo para estar al corriente”.

“Pero creo que eso es lo importante, la humildad de decir, bueno, 20 años después, aunque yo sea quien sea o guitarrista de rock, lo que tú quieras, hay mucho que aprender y creo que así es la vida”, anota.

Con la capacidad de adaptarse

Reik ha sabido durante más de 20 años reinventarse a la par que conecta con las generaciones, por ello Julio destaca la capacidad de él, Jesús Navarro y Bibi Marín para seguir adelante y que al igual que cualquier otra persona, llegaron a tener miedo de lo nuevo.

“Creo que es nomás estar dispuestos, estar un poco incómodos y decir, ‘bueno, yo sabía todo esto, ahora voy a aprender esto nuevo de cero’, y está padre (..) La verdad es que desde que se tomó la decisión pues estábamos inseguros porque nosotros tomamos la decisión entre los tres junto con nuestros managers”.

“Al principio Bibi y yo no queríamos tanto porque decíamos, ‘bueno, es que nunca ha sido nuestra influencia’, por ejemplo, el urbano, ¿no? Pero se tomó la decisión de decir, ‘es que como que para allá va la música’, entonces mejor vamos a ver cómo le hacemos para meter nuestro sello”, aseveró Julio.

Aseguró disfrutar de hacer colaboraciones que lo saquen de su zona de confort y aunque no confirmó nuevos sencillos con otros cantantes pronto, sí compartió algunos artistas que admira como para compartir escenario como lo son Natalia Lafourcade, Carla Morrison y Sabrina Carpenter.

Cita imperdible con la banda

Los boletos para el concierto de Reik pueden comprarse a través de reik.mx con precios desde 628 pesos a 3 mil 75 pesos.

CT