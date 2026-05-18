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Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY martes 19 de mayo

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este martes

Por: Moisés Figueroa

La astróloga Mizada Mohamed compartió sus horóscopos para este martes 19 de mayo, una jornada marcada por importantes movimientos planetarios que traerán cambios positivos. ESPECIAL

La astróloga Mizada Mohamed compartió sus horóscopos para este martes 19 de mayo, una jornada marcada por importantes movimientos planetarios que traerán cambios positivos. ESPECIAL

La astróloga Mizada Mohamed compartió sus horóscopos para este martes 19 de mayo, una jornada marcada por importantes movimientos planetarios que traerán cambios positivos, nuevas oportunidades económicas, decisiones importantes y avances en el amor para los 12 signos del zodiaco.

Aries

Aries inicia una etapa muy positiva gracias a los movimientos planetarios que favorecen el crecimiento personal, emocional y espiritual. La intuición estará más fuerte que nunca y se abrirán nuevas oportunidades para mejorar la economía, además de posibilidades de generar mayores ingresos y estabilidad para la familia.

Tauro

Tauro deberá enfocarse en vivir el presente y dejar atrás las ataduras emocionales o pensamientos que frenan su crecimiento. Mizada recomienda perseguir sueños y proyectos sin miedo, ya que el cierre de la temporada taurina llega acompañado de energía favorable y multiplicación de resultados positivos.

Géminis

Para Géminis comienza una etapa de triunfo y claridad mental. Los sueños premonitorios, la intuición y la percepción ayudarán a tomar decisiones importantes durante toda la semana. Además, la Luna Nueva en su signo favorece nuevos proyectos, cambios profesionales y viajes próximos.

Cáncer

Cáncer vivirá días llenos de amor, felicidad y realización personal. La energía lunar fortalece el magnetismo y la atracción, permitiendo avanzar en proyectos personales y familiares con gran entusiasmo. También habrá estabilidad emocional y nuevas oportunidades para crecer.

Leo

Leo tendrá “todas las de ganar”, según Mizada. La recomendación principal es actuar con discreción y no compartir planes antes de concretarlos. Se abrirán oportunidades importantes relacionadas con la economía y cambios que traerán tranquilidad y estabilidad personal.

Virgo

Virgo recibirá noticias positivas en el hogar y podría iniciar una relación sentimental o conocer a alguien especial durante los próximos días. Los movimientos planetarios llenarán de paz, amor y felicidad a este signo, favoreciendo también la estabilidad emocional.

Libra

Libra atravesará una etapa de fortaleza, compromiso y crecimiento sentimental. Venus en Cáncer favorece el romance y la posibilidad de formalizar una relación. Sin embargo, también llegarán mayores responsabilidades laborales y mucho trabajo durante la semana.

Escorpión

Escorpión tendrá éxito en firmas, contratos, acuerdos y negociaciones importantes. Todo lo relacionado con temas legales, laborales o económicos estará bien aspectado, permitiendo mayor libertad de acción y tranquilidad para iniciar nuevos proyectos.

Sagitario

Sagitario deberá pensar cuidadosamente antes de tomar decisiones profesionales importantes. Los cambios planetarios traerán beneficios y claridad para concretar metas personales y laborales. Todo aquello que tenga en mente podrá comenzar a materializarse en las próximas semanas.

Capricornio

Capricornio tendrá una semana llena de responsabilidades, trabajo y movimientos económicos. También se visualizan viajes cortos, remodelaciones en casa y la posibilidad de emprender algo por cuenta propia. Aunque habrá mucho movimiento, todo se desarrollará favorablemente.

Acuario

Acuario deberá escuchar su voz interior antes de tomar decisiones relacionadas con la familia y el trabajo. La recomendación es controlar las emociones y analizar bien cada situación. A partir del 20 de mayo llegará mayor tranquilidad y claridad mental, especialmente en temas económicos.

Piscis

Piscis comenzará a notar cambios importantes en su vida personal y económica. Después de cargar con demasiadas responsabilidades, este signo aprenderá a pedir apoyo y delegar tareas. Se aproximan transformaciones positivas, paz y estabilidad para él y sus seres queridos.

MF

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