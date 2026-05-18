Auditorio Telmex: Cartelera del 18 al 24 de mayo

El Auditorio Telmex abre nuevamente sus puertas para recibir no solo a personas, sino también emociones, euforia, alegría, tristeza y todo aquello que la música es capaz de provocar. Más que un simple recinto, el foro se ha encargado durante años de albergar los sentimientos, recuerdos y expectativas del público de Guadalajara.

Y esa labor no se detiene, pues semana tras semana el auditorio logra reunir a miles de espectadores que esperan con entusiasmo ver en vivo a sus artistas y bandas favoritas.

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Sin embargo, el espacio no se limita únicamente a conciertos y presentaciones musicales, ya que en distintas ocasiones el Telmex ha demostrado que también puede llevar a su escenario a importantes figuras del entretenimiento como actores, comediantes, conferencistas, cineastas y más.

El foro fue creado con el objetivo de convertirse en un lugar seguro para el entretenimiento, la recreación y la diversión tanto de los tapatíos como de los visitantes que deciden dejarse sorprender por todas las experiencias que Guadalajara tiene para ofrecer.

El Auditorio Telmex ha desempeñado un papel fundamental en la escena de los espectáculos en vivo de la ciudad y, gracias a ello, se ha ganado el cariño del público. No obstante, sus organizadores continúan trabajando día con día para fortalecer la propuesta cultural y artística del recinto.

Por ese motivo, este mes el auditorio logró consolidar una amplia cartelera de conciertos y eventos, algunos de los cuales se llevarán a cabo durante la semana del 18 al 24 de mayo. Así que si quieres conocer todo lo que el Auditorio Telmex tiene preparado, a continuación te compartimos la cartelera semanal.

Cartelera de eventos y conciertos del 18 al 24 de mayo

Esta semana el Auditorio Telmex se prepara para recibir a dos actos musicales muy distintos entre sí , demostrando no solo la versatilidad del recinto, sino también el esfuerzo que realiza por conectar con diferentes tipos de público.

Fobia

Celebrando el talento mexicano, el Telmex sonará al ritmo de Fobia, una de las bandas de rock más importantes del país, que regresará a los escenarios para ofrecer un show especial como parte de la celebración de sus 40 años de trayectoria musical.

Fecha: Jueves 21 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $450 - $1 mil 800 pesos

Christian Nodal

Además, el recinto contará con la presencia de Christian Nodal, una de las figuras más reconocidas del regional mexicano , quien llegará con un espectáculo cargado de sus mayores éxitos, baladas y canciones que lo han consolidado como uno de los artistas más populares del género en la actualidad.

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Fecha: Viernes 22 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $5 mil pesos

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