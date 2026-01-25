Las apuestas han iniciado, el público cinéfilo se prepara para saber cuál será la ganadora a mejor película del año en los Premios Oscars 2026.

El pasado jueves 22 de enero, se dio a conocer los nominados que competiran en las categorías de la gran noche; una de las más esperadas es la de Mejor Película del Año, aquella que logro cautivar desde al público hata a los críticos del séptimo arte. A pesar de que la competencia es reñida, habrá una que destacará y se llevará el premio de la gran noche.

Las nominaciones a mejor película de los Oscars 2026

“Bugonia”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“One Battle After Another”

“The Secret Agent”

“Sentimental Value”

“Sinners”

“Train Dreams”

¿Quién ganará el Oscar 2026 a mejor película del año?

Hay tres nombres que destacan en las predicciones de críticos de cines y analistas de la industria. El galardón podría una de las siguientes películas:

“One battle after another” (Una batalla tras otra): Una película que ha destacado por su narrativa. La historia narra un conflicto humano marcado por la resistencia, la memoria y las consecuencias de violencia, siguiendo a personajes que deben enfrentarse a decisiones que redefinen su identidad y su futuro.

“Sinners” (Pecadores): Este filme destaca por su historia y personajes que lograron provocar emociones encontradas en el público. Explora temas como la redención, la culpa y tensiones morales; además de sobresalir por su tinte histórico.

“Hamnet”: Una película que habla sobre el duelo, el amor y pérdida, ha sido ampliamente elogiada por la crítica.

