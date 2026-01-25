Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 26 de enero al 1 de febrero

Aries

Aries, esta semana estás inmerso en un proceso de introspección y redefinición personal. Con Neptuno avanzando directo en tu signo, aquello que antes solo percibías como una corazonada empieza a materializarse con mayor nitidez. La confusión se disipa y surge una visión más clara de hacia dónde deseas encaminar tu fuerza y tu iniciativa.

Un anhelo que habías postergado comienza a sentirse impostergable, pero esta vez no desde la ansiedad, sino desde la certeza. Hay una convicción interna que te impulsa a actuar con coherencia y autenticidad. La energía de la semana te invita a confiar en ese impulso sereno que no grita, pero guía con firmeza: ahí se gesta un nuevo comienzo.

Tauro

Tauro, el final del mes te confronta con aquello que has sostenido por temor, apego o inseguridad. Neptuno directo activa tu mundo emocional más profundo y te muestra con claridad qué cargas ya no te pertenecen. Es una semana para reconocer el cansancio interno, los sueños que dejaron de nutrirte y los compromisos que perdieron sentido.

Con el paso de los días, tu cuerpo se convierte en el mejor orientador: señala qué decisiones te devuelven equilibrio y bienestar. No se trata de cortar de raíz, sino de permitir que lo que ya cumplió su función se retire con dignidad y sin resistencia.

Géminis

Géminis, esta semana tu claridad mental surge de manera inesperada. Neptuno directo ilumina tu entorno social, tus amistades y proyectos colectivos. Una persona, una conversación o una idea despierta en ti una inspiración que abre horizontes nuevos.

Puede tratarse de una colaboración imprevista o de una propuesta que conecta con un propósito más auténtico. La señal llega de forma espontánea, y por eso merece atención. Lo nuevo no viene a borrar lo anterior, sino a mostrarte una versión más actual y honesta de tu camino.

Cáncer

Cáncer, la energía de la semana te coloca frente a un futuro profesional o vocacional que comienza a verse más accesible y prometedor. Neptuno directo en Aries despeja un sueño que antes parecía inalcanzable. Lo que generaba miedo ahora se siente posible, casi natural.

Una oportunidad o diálogo clave puede confirmar lo que ya intuías. Esta semana te invita a permitirte desear más, sin culpa, entendiendo que crecer también es una forma de honrar tu sensibilidad y tu esencia.

Leo

Leo, Neptuno directo en Aries activa una expansión profunda de tu visión de vida. Se movilizan tus creencias, tu filosofía personal y tu necesidad de encontrar un sentido más amplio a lo que haces. Esta semana te invita a cuestionar certezas antiguas y abrirte a nuevas formas de comprender el mundo y a ti mismo.

Puede surgir el impulso de estudiar, viajar o iniciar una búsqueda espiritual o intelectual. Hay una chispa que te recuerda que tu crecimiento no sigue líneas rectas. Seguir lo que te eleva será suficiente; no necesitas justificarlo ante nadie.

Virgo

Virgo, la semana te conecta con tu profundidad emocional y con aquello que compartes solo en espacios de absoluta intimidad. Neptuno directo aclara una situación sensible: un vínculo, un deseo, un límite que necesitaba definirse. La claridad no llega desde el esfuerzo, sino de manera orgánica.

Esta energía te invita a mirar con honestidad lo que pide transformación. Al hacerlo sin miedo, descubres una fortaleza interna nueva, un control sereno que nace de tu verdad y no de factores externos.

Libra

Libra, Neptuno directo ilumina tus relaciones más significativas. Esta semana aporta orden y entendimiento en una dinámica afectiva que antes resultaba confusa. Tu corazón comienza a reconocer con precisión lo que necesita y merece.

Puede darse una conversación decisiva o un gesto revelador que redefine la manera en que te vinculas. La invitación es clara: elegir lo que te brinda calma, sostén emocional y autenticidad. No es una decisión apresurada, es el reconocimiento de algo que ya se siente inevitable.

Escorpio

Escorpio, la semana te propone una reorganización profunda de tu vida cotidiana. Neptuno directo aclara temas relacionados con tu rutina, tu salud y la administración de tu energía. Aquello que habías pasado por alto se vuelve evidente, no para alarmarte, sino para devolverte equilibrio.

Puede manifestarse como un nuevo hábito, una práctica sanadora o un límite necesario con alguien que drenaba tu energía. Lo que ajustes ahora tendrá efectos duraderos. Cuidarte también es un acto de poder.

Sagitario

Sagitario, Neptuno directo en Aries reactiva tu creatividad y tu deseo de vivir con mayor intensidad. Esta semana marca un renacer emocional o artístico: algo que amas hacer vuelve a encenderse dentro de ti. Puede tratarse de un romance, una idea, un proyecto o una pasión olvidada.

El placer se convierte en brújula y te muestra el camino hacia una felicidad más genuina. Permítete disfrutar sin filtros; esa chispa que reaparece es una señal mucho más relevante de lo que parece.

Capricornio

Capricornio, el cierre de enero te lleva a revisar asuntos del pasado vinculados al hogar, la familia o la infancia. Neptuno directo aclara una situación emocional que había permanecido en silencio. Una verdad se revela, una decisión se ordena internamente.

La semana te invita a escuchar lo que sientes antes de avanzar. Tu estabilidad se fortalece cuando reconoces tu mundo interno. Ya sea para cerrar un ciclo o iniciar otro, lo harás desde un lugar más consciente y alineado contigo.

Acuario

Acuario, esta semana Neptuno directo activa tu mente y tu forma de comunicarte. Ideas que antes estaban dispersas comienzan a organizarse y a cobrar sentido. Hay mayor claridad en lo que quieres decir, enseñar o compartir con otros.

Puede surgir una conversación clave, una noticia o un proyecto que te motive a expresar tu verdad con mayor seguridad. La invitación es a confiar en tu voz y en tu visión, incluso si no todos la comprenden de inmediato. Tu manera de pensar abre caminos nuevos.

Piscis

Piscis, con tu planeta regente avanzando directo y entrando en Aries, se produce un reajuste profundo en tu vida. Te sientes renovado, como si algo dentro de ti hubiera despertado tras un largo proceso interno. Esta semana se reorganizan temas de autoestima, recursos y valor personal.

Una situación económica, emocional o práctica se vuelve más clara y manejable. La invitación es a confiar en lo que estás construyendo, aun cuando el resultado final no sea visible todavía. Tu intuición se vuelve más concreta y funcional, guiándote hacia decisiones realistas y alineadas con tu crecimiento.

