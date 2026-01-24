Llega a los cines 'Bendito Corazón', una película que pone en alto a Los Altos de Jalisco

La fe, la tradición y la identidad de Los Altos de Jalisco llegan a la pantalla grande con “Bendito Corazón“, una película de inspiración religiosa y social que se estrenó a nivel nacional este jueves 22 de enero de 2026 en las cadenas Cinépolis y Cinemex.

Grabada en el municipios de Jalostotitlán, la cinta se construye alrededor de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, una de las expresiones de fe más arraigadas en la región alteña y en gran parte de México. A través de su narrativa, la película aborda temas como la esperanza, la conversión, el perdón y el amor misericordioso, valores profundamente vinculados al mensaje del Sagrado Corazón.

Bendito Corazón no solo es una producción cinematográfica, sino también un reflejo de la vida espiritual y comunitaria de Los Altos. La historia se desarrolla en un entorno donde la fe forma parte de la cotidianidad, mostrando cómo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús influye en las decisiones, conflictos y transformaciones de sus personajes.

La cinta propone un acercamiento humano y contemporáneo a la religiosidad popular, conectando la tradición con los desafíos actuales.

La producción estuvo a cargo del jalostotitlense Francisco Javier Pérez, quien apostó por realizar un proyecto que dignificara las expresiones religiosas de la región y las llevara a un formato cinematográfico de alcance nacional. Las locaciones, entre calles, templos y espacios emblemáticos de Jalostotitlán aportan autenticidad y profundidad visual a la historia.

El elenco está integrado por Lisset y Salvador Zerboni, actores con amplia trayectoria en el cine y la televisión mexicana, quienes dan vida a personajes complejos que atraviesan procesos de crisis personal y renovación espiritual.

El estreno de Bendito Corazón marca un momento significativo para la región, ya que consolida a Los Altos de Jalisco como un espacio viable para la producción cinematográfica profesional. Asimismo, la película se integra al movimiento del cine mexicano independiente y regional, que busca diversificar las historias que llegan a la pantalla grande y dar voz a narrativas locales con alcance nacional.

