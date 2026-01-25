Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 26 al 31 de enero

Aries

Si estabas esperando que las cosas finalmente avanzaran, prepárate, porque ahora sí entras en una etapa de gran impulso. Con Neptuno en tu signo —una influencia que te acompañará durante muchos años— y una fuerte concentración de planetas en signos de aire (Sol, Plutón, Marte, Mercurio y Venus), el mensaje es claro: es momento de ir hacia adelante sin titubeos.

Esta es una etapa de independencia, de tomar decisiones propias, de atreverte a hacer cosas nuevas y diferentes. No esperes a que otros resuelvan lo que te corresponde a ti. La última semana de enero y el arranque de febrero vienen cargados de movimiento, actividad y oportunidades. Llegan personas nuevas a tu vida, tanto en el ámbito laboral como en el social, y será fundamental que estés atento a las señales del universo y escuches tu intuición.

Muchas situaciones que parecían detenidas comenzarán a destrabarse. Tus planes avanzan y evolucionan, quizá no tan rápido como quisieras, pero con paso firme. A partir del 27, 28 y 29 de enero empiezan a llegar buenas noticias, y el domingo 1 de febrero una sorpresa especial puede llenarte de alegría y entusiasmo.

Tauro

Para ti, esta es una semana en la que las puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse de par en par. Todo lo que has venido sembrando empieza a dar frutos. No necesitas soluciones mágicas: el trabajo bien hecho empieza a rendir resultados concretos.

Los días 27 y 28 destacan por reuniones, juntas o eventos donde habrá negociaciones importantes, acuerdos o incluso la firma de un contrato. Es un excelente momento para hacerlo, ya que la Luna creciente se encuentra en tu signo y potencia tus oportunidades. También se activan los viajes, principalmente por motivos laborales, aunque alguno puede ser por placer.

Además, empiezas a transformar tu manera de pensar, sentir y actuar. Esto te llevará a cerrar ciclos y a tomar distancia de algunas personas. Es parte natural de la vida: los ciclos se cumplen y los cambios son inevitables.

Géminis

Esta es una semana especialmente positiva en lo emocional y afectivo. Con Mercurio, tu regente, y varios planetas más en Acuario, la energía fluye de manera armónica contigo. Todo aquello que parecía estancado o que te había generado desilusión comienza a moverse.

Se abren caminos importantes hacia la abundancia y la prosperidad. En el amor, es momento de definir: formalizar una relación, iniciar una nueva etapa o cerrar un ciclo con madurez y paz. Algo que sembraste a finales de agosto o principios de septiembre empieza a darte resultados muy favorables ahora.

Esta semana marca un punto de inflexión que puede traer noticias y avances que te devuelvan la ilusión y el entusiasmo.

Cáncer

Recuerda que lo que piensas, tarde o temprano, se manifiesta en tu realidad. Pregúntate qué has estado sembrando en tu mente, porque los resultados actuales son consecuencia directa de ello. Júpiter en tu signo te está ofreciendo grandes oportunidades para crecer, crear y expresarte.

La semana es especialmente productiva, sobre todo alrededor del 29 y 30, con la Luna creciente en tu signo. Eso sí, en decisiones laborales conviene dejar el corazón a un lado y pensar con cabeza fría: los números requieren objetividad.

Se activan varias firmas y acuerdos, y también hay buenas noticias en el ámbito familiar: reconocimientos, alegrías o logros importantes para alguien cercano.

Leo

Se aproximan cambios económicos muy favorables, pero es fundamental que mantengas los pies en la tierra. Es un excelente momento para revisar ingresos y gastos y organizar mejor tus finanzas. Aunque habrá tentaciones de comprar cosas pendientes, conviene analizar si realmente son necesarias.

Todo lo relacionado con negociaciones, acuerdos o firmas debe hacerse con cuidado y, de ser posible, con asesoría. La energía es positiva, pero la prudencia será tu mejor aliada. El fin de semana es especialmente poderoso: el sábado y domingo la Luna estará en tu signo, y el domingo 1 de febrero, con Luna llena, puede traer celebraciones, reuniones familiares y reconciliaciones que devuelvan la armonía al hogar.

Virgo

Siguen los cambios importantes en tu vida material: mudanzas, cambios de vehículo o reestructuraciones en lo práctico. Las decisiones que tomaste a finales de septiembre o principios de octubre empiezan a mostrar sus resultados ahora, y son mucho más positivos de lo que imaginas.

Es momento de confiar en ti mismo. Tienes la capacidad, el conocimiento y la disciplina necesarios. No permitas que las dudas o las influencias externas te hagan cuestionar tu valor. Esta semana verás resultados que hablarán por sí solos.

Además, se presenta una reunión clave donde pondrás sobre la mesa un proyecto que puede darte mayor libertad de acción, más tiempo para ti y tu familia, y mejoras importantes en tu economía.

Libra

Toda la semana estará marcada por una intensa actividad: trabajo, juntas, eventos, reuniones, celebraciones y reconocimientos. Con tantos planetas en signos de aire —especialmente en Acuario—, tú, que también eres aire, estás en uno de tus mejores momentos. Esta energía te acompaña no solo ahora, sino hasta el 6 de febrero.

Sin embargo, aunque eres romántico, sensible, generoso y soñador, es momento de aterrizar ideas y tomar decisiones concretas. Urano en Tauro, que pronto dejará su retrogradación, te impulsa a poner las cartas sobre la mesa: hablar de contratos, acuerdos y firmas con claridad y diplomacia, como solo tú sabes hacerlo.

A través de amigos o compañeros surge un contacto clave, una recomendación o una referencia que te ayudará a resolver trámites o cerrar un trato importante. Se marcan movimientos en el área material: cambios de casa, remodelaciones o incluso cambio de vehículo. En lo emocional y en lo material llegan noticias muy agradables. Sigues disfrutando del amor, de tu presente y de todo lo que has construido.

Escorpión

Esta es una semana de pasión, entrega y determinación. Traes un impulso muy poderoso para hacer que las cosas sucedan. Con Neptuno en Aries, un signo que comparte contigo una fuerte energía marciana, todo empieza a fluir mejor. Aquello que estaba detenido, retrasado o que parecía no avanzar comienza a moverse.

Trámites y gestiones que parecían eternos empiezan a dar señales claras de progreso. Quizá no se resuelva todo de inmediato, pero sí recibes noticias alentadoras de que todo avanza en tiempo y forma. Además, llegan cambios muy positivos en el terreno económico.

Es un excelente momento para ponerte al corriente con algunos pagos pendientes y organizar mejor tus finanzas. El orden financiero que estás construyendo ahora te permitirá aprovechar mucho mejor las oportunidades que vienen en este año.

Sagitario

La buena fortuna, la abundancia y el crecimiento espiritual están muy presentes en tu vida. Cuando hay equilibrio interior, todo lo demás fluye por añadidura. En este momento, tu intuición, tus guías y tu voz interior te están llevando justo a los lugares y personas correctas.

Será una semana muy movida: del 26 de enero al 1 de febrero no pararás entre reuniones, eventos, cierres de ciclos e inicios de nuevos proyectos. Tienes muchas cosas en la cabeza y muchos pendientes, por lo que te conviene delegar algunas tareas para poder concentrarte en lo realmente importante.

Cuida especialmente tu descanso. Los días 29 y 30 son clave: una reunión importante puede derivar en acuerdos, negociaciones y firmas que impactan positivamente tu vida profesional y laboral.

Capricornio

Esta semana te encuentras en una posición de liderazgo y responsabilidad. Tienes la capacidad de guiar, apoyar y ayudar a otros, y todo lo que des regresará multiplicado. Serás una especie de mentor o punto de apoyo para personas cercanas que necesitan resolver asuntos pendientes.

Con tanta energía en signos de aire, el ambiente se vuelve más ligero y flexible, algo que te favorece. Además, sigues dentro de tu ciclo solar, lo que significa que muchos de los deseos que pediste en tu cumpleaños comienzan ahora a materializarse.

No es momento de dudar ni de quedarte a medias. Es tiempo de actuar, de mostrar tu capacidad, tu compromiso y tu visión práctica. La abundancia, la prosperidad y las oportunidades están de tu lado si decides avanzar con determinación.

Acuario

Estás en uno de los momentos más poderosos del año: tienes al Sol, Venus, Marte, Mercurio y Plutón en tu signo. Esto te llena de energía, magnetismo y claridad para crear la vida que deseas. Además, con la entrada de Neptuno en Aries, tu impulso creativo y tu visión de futuro se fortalecen aún más.

Eso sí, conviene no tomarte todo de manera tan personal. Tu sensibilidad estará más activa, pero también tendrás la fuerza para reaccionar con firmeza y seguridad. Muchos de los sueños que has venido sembrando en los últimos años empiezan a dar resultados concretos.

Vienen viajes, mejoras en los ingresos, cambios laborales y oportunidades para comprar, vender o iniciar un proyecto propio. No es solo una buena semana: es el inicio de una etapa muy productiva para tu vida personal, social y profesional.

Piscis

Todo juega a tu favor: tu intuición, tu percepción y tus sueños se vuelven más claros y certeros que nunca. Con la salida de Neptuno de tu signo y su entrada en Aries, comienza una etapa completamente nueva para ti, mucho más dinámica y decidida.

Todo aquello que soñaste, pensaste o deseaste en los últimos años y que no se concretó, ahora empieza a manifestarse. En esta nueva etapa ya no habrá tantas dudas ni postergaciones: lo que te corresponde llega directo a tus manos.

También hay un cambio profundo en tu actitud: sigues siendo sensible y romántico, pero ahora con más carácter, amor propio y determinación. Pondrás orden en tu hogar y en tu vida, y te alejarás de personas que ya cumplieron su ciclo contigo.

Se marcan viajes, movimientos importantes y una posible compra relacionada con bienes raíces o patrimonio. Lo nuevo que llega a tu vida viene acompañado de amor, trabajo, crecimiento económico y mucha renovación interior.

Con información de Mizada Mohamed

MF