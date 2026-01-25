El universo cinematográfico de Super Mario Bros. está listo para expandirse una vez más con el estreno de “Super Mario Galaxy: La película”, la nueva producción de Illumination Entertainment y Nintendo que llegará a los cines en la primavera de 2026.

Este domingo 25 de enero fue lanzado un nuevo tráiler que ofrece un vistazo más amplio al largometraje y confirma lo que millones de fans esperaban: Yoshi, uno de los personajes más queridos de la franquicia, formará parte de esta nueva aventura. El icónico dinosaurio verde vuelve a escena con su ya conocida personalidad tierna y carismática, provocando una oleada de reacciones entre los seguidores de la saga.

Así aparece Yoshi en Super Mario Galaxy: La película

El avance inicia con Mario y Luigi en México, donde un grupo de calaveritas con sombrero les advierte sobre algo misterioso que habita dentro de una cueva. Los hermanos deciden investigar y, al entrar en una pirámide, descubren que no se trata de un monstruo, sino del simpático Yoshi, quien se unirá a ellos en una nueva travesía llena de peligros y sorpresas.

El tráiler también muestra varios elementos clásicos del universo de Mario Bros., como las flores que otorgan el poder de lanzar bolas de fuego, la presencia de Birdo, el dinosaurio rosa, y una breve pero llamativa aparición de Mario y Luigi en su versión bebé, lo que sugiere que la historia explorará distintas etapas y rincones del mundo del famoso fontanero.

¿Cuándo se estrena Super Mario Galaxy: La película?

Junto con el lanzamiento del tráiler, Universal Pictures, distribuidora oficial del filme, confirmó la fecha de estreno.

“Super Mario Galaxy: La película” llegará a los cines de México y del resto del mundo el próximo miércoles 1 de abril de 2026.

Con esta nueva entrega, Nintendo e Illumination buscan repetir el enorme éxito de taquilla de la película anterior, apostando por una historia más ambiciosa, nuevos personajes y un despliegue visual que promete conquistar tanto a los fans de toda la vida como a nuevas generaciones.

MF