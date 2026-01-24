Los conciertos de Kanye West en México no solo marcarán su regreso al país tras casi dos décadas de ausencia, también podrán verse desde casa gracias a una transmisión en streaming . El rapero estadounidense se presentará los próximos 30 y 31 de enero en la Plaza de Toros México, y ambos shows estarán disponibles a través de ViX Premium.

La plataforma confirmó este 24 de enero que será la encargada de llevar el espectáculo Ye Live al público que no logró conseguir boletos para el recinto , ampliando el alcance de uno de los eventos musicales más esperados del año.

ViX transmitirá en vivo los conciertos de Kanye West

ViX Premium informó que cada uno de los conciertos contará con una transmisión independiente, ya que ambos shows serán distintos. Esto permitirá a los espectadores elegir entre adquirir el acceso por día o contratar un paquete que incluya las dos presentaciones realizadas en la Ciudad de México.

La experiencia, según se describe en el sitio oficial, va más allá de un concierto convencional. “No es sólo un concierto; es una historia sonora”, se lee en la plataforma, anticipando una propuesta audiovisual diseñada especialmente para el formato en vivo.

¿Cuánto cuesta ver a Kanye West en streaming?

Los accesos para la transmisión se encuentran disponibles en la página oficial de Ye, que podrás encontrar en el siguiente enlace: https://live.yemexicocity.com/.

El costo por cada concierto es de 25 dólares, mientras que el paquete para ambas fechas tiene un precio de 35 dólares , lo que representa un ahorro aproximado del 30% para quienes decidan ver los dos eventos.

Este esquema busca ofrecer una alternativa accesible para los fans que no podrán asistir de manera presencial, pero que desean formar parte del regreso del artista a México.

La última presentación de Kanye West en México ocurrió en 2008, durante la gira “Glow in the Dark”. Ahora, con Ye Live, el artista promete un espectáculo de gran escala que podrá disfrutarse tanto desde la Plaza de Toros México como a través de ViX Premium , consolidando el streaming como una opción clave para eventos musicales de alto impacto.

