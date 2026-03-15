La gala 98 de los Premios Oscar 2026 se llevará a cabo este 15 de marzo y no te puedes perder ni un solo detalle de las entregas de los galardones más importantes en la industria cinematográfica internacional.

Te diremos dónde ver EN VIVO el festejo por el cine y sus más icónicos rostros. La premiación será transmitida a través de streaming y otros canales de televisión abierta. ¡No te la pierdas!

Premios Oscar 2026

La industria cinematográfica volverá a concentrar la atención del mundo con la llegada de la entrega 98 de los Premios Oscar, una de las ceremonias más importantes del cine.

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La gala se realizará este domingo en el Dolby Theatre, escenario habitual de la premiación organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Actores, directores, productores y figuras influyentes del séptimo arte desfilarán por el recinto ubicado en Hollywood para conocer a los ganadores de las diferentes categorías que reconocen lo mejor del cine producido durante el último año.

Entre las celebridades que se espera ver durante la gala se encuentran

Timothée Chalamet

Pedro Pascal

Anne Hathaway

El director mexicano Guillermo del Toro

Entre las producciones que llegan con mayor presencia en la competencia destaca Sinners, dirigida por Ryan Coogler, la cual encabeza la lista con 16 nominaciones dentro de la ceremonia .

¿Dónde ver EN VIVO los Premios Oscar 2026 en México?

Para el público mexicano, la transmisión de los Premios Oscar 2026 comenzará desde la tarde con la tradicional alfombra roja, uno de los momentos más seguidos por los espectadores, donde las celebridades muestran sus atuendos y conversan con la prensa.

Alfombra roja: 17:00 horas

Inicio de la ceremonia: 18:00 horas

Duración aproximada: tres horas

Final estimado: alrededor de las 21:00 horas con el anuncio de Mejor Película

Transmisión de los Oscar 2026 en México

TNT (televisión de paga)

HBO Max (plataforma de streaming)

Azteca 7 (televisión abierta)

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