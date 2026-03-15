La gala 98 de los Premios Oscar 2026 se llevará a cabo este 15 de marzo y no te puedes perder ni un solo detalle de las entregas de los galardones más importantes en la industria cinematográfica internacional.Te diremos dónde ver EN VIVO el festejo por el cine y sus más icónicos rostros. La premiación será transmitida a través de streaming y otros canales de televisión abierta. ¡No te la pierdas!La industria cinematográfica volverá a concentrar la atención del mundo con la llegada de la entrega 98 de los Premios Oscar, una de las ceremonias más importantes del cine.La gala se realizará este domingo en el Dolby Theatre, escenario habitual de la premiación organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences.Actores, directores, productores y figuras influyentes del séptimo arte desfilarán por el recinto ubicado en Hollywood para conocer a los ganadores de las diferentes categorías que reconocen lo mejor del cine producido durante el último año.Entre las celebridades que se espera ver durante la gala se encuentranEntre las producciones que llegan con mayor presencia en la competencia destaca Sinners, dirigida por Ryan Coogler, la cual encabeza la lista con 16 nominaciones dentro de la ceremonia.Para el público mexicano, la transmisión de los Premios Oscar 2026 comenzará desde la tarde con la tradicional alfombra roja, uno de los momentos más seguidos por los espectadores, donde las celebridades muestran sus atuendos y conversan con la prensa.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF