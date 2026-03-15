Dónde ver EN VIVO Ring Royale 2026: Horario y cartelera completa

El espectáculo de boxeo entre celebridades Ring Royale 2026 reunirá a figuras del entretenimiento digital, la televisión y las redes sociales en una cartelera que mezcla deporte y rivalidades mediáticas. La función busca atraer a los aficionados al boxeo amateur y al entretenimiento , con enfrentamientos que han generado polémica durante años y que finalmente se resolverán sobre el cuadrilátero.

La pelea estelar enfrentará a la influencer Karely Ruiz y a la conductora Marcela Mistral, quienes arrastran una rivalidad que comenzó hace seis años tras un desacuerdo en el programa televisivo Mitad y Mitad. Desde entonces, los intercambios de críticas en redes sociales mantuvieron viva la confrontación. Ruiz llegará con experiencia previa en este tipo de eventos y ha compartido en línea parte de su preparación, mientras que Mistral debutará en el ring tras entrenar bajo la supervisión de la ex campeona mundial Mariana Juárez.

Otro de los combates más mediáticos será el de Alfredo Adame contra Carlos Trejo , protagonistas de una disputa pública que se ha prolongado por más de dos décadas entre declaraciones, desafíos y confrontaciones televisivas. El enfrentamiento ha sido promovido como el cierre definitivo de su prolongado conflicto.

¿Cuándo y dónde ver el evento?

El evento se realizará el domingo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, con inicio programado a las 18:00 horas (tiempo del centro de México). La función ha despertado gran interés entre el público y las entradas para asistir al recinto ya se encuentran agotadas.

Para quienes no consiguieron boletos, la velada podrá seguirse de manera gratuita en línea a través de los canales oficiales de Ring Royale en YouTube, Twitch y TikTok , donde se transmitirá toda la cartelera.

Cartelera completa

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo

Karely Ruiz vs. Marcela Mistral

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella

Alberto del Río vs. Chuy Almada

Abelito vs. Bull Terrie

Ronny vs. Yoiker

La Kyliezz y Georgiana contra Alexis Mvgler y Velvetine.

SV