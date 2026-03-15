Netflix aumentará el costo de sus planes; estos son los nuevos precios

La plataforma de streaming Netflix anunció un aumento en el precio de todas sus suscripciones en México. El ajuste entrará en vigor a partir de abril de 2026 y obligará a los usuarios a destinar un mayor presupuesto para mantener activo el servicio. De acuerdo con la empresa, la medida busca respaldar la ampliación de su catálogo y el desarrollo de nuevas producciones originales.

Según la información difundida por la compañía y las actualizaciones publicadas en su centro de ayuda, el incremento aplicará de inmediato para quienes contraten el servicio por primera vez. En cambio, los suscriptores actuales contarán con un breve periodo antes de que el nuevo costo aparezca reflejado en sus próximos estados de cuenta.

Para quienes ya tienen una membresía activa, se recomienda revisar la fecha de corte de su facturación, ya que el cambio comenzará a reflejarse a partir de abril de 2026. Por otro lado, las personas que decidan registrarse desde ahora en la plataforma ya encontrarán las nuevas tarifas incluidas en el precio del servicio.

CANVA

Nuevos precios de las suscripciones

El incremento no es igual en todos los planes y depende de las características de cada paquete, como la presencia de publicidad o la calidad de video disponible.

Plan Estándar con anuncios: Este paquete, que incluye publicidad durante la reproducción, pasó de 119 pesos a 139 pesos al mes, lo que representa un aumento de 20 pesos.

Plan Estándar: La opción que elimina los anuncios y permite el uso en dos dispositivos simultáneos subió de 249 pesos a 269 pesos mensuales, también con un incremento de 20 pesos.

también con un incremento de 20 pesos. Plan Premium: El nivel más completo, que ofrece reproducción en calidad 4K y audio espacial, aumentó de 329 pesos a 369 pesos al mes. En este caso el ajuste fue de 40 pesos, el más alto entre los planes.

En este caso el ajuste fue de 40 pesos, el más alto entre los planes. Miembros extra: Para quienes comparten su cuenta con personas fuera del hogar, el costo adicional también se modificó. Ahora será de 69 pesos si el invitado utiliza el plan con anuncios o de 79 pesos para la versión sin publicidad, lo que representa un aumento de 10 pesos.

Motivos del aumento y estrategia de contenido

La empresa explicó que el cambio en las tarifas responde a la necesidad de “seguir mejorando el contenido” y sostener un ritmo constante de estrenos. Como parte de esta estrategia, la plataforma prometió mantener lanzamientos semanales y aseguró que tiene previstos 78 estrenos únicamente para el próximo mes.

Dentro de sus planes también figura el fortalecimiento de las producciones realizadas en México. Entre los proyectos en desarrollo se encuentra una serie biográfica dedicada a los artistas Frida Kahlo y Diego Rivera, con la intención de reforzar su presencia en el mercado nacional.

Un mercado de streaming cada vez más competitivo

El incremento en el precio de Netflix ocurre en un contexto en el que otras plataformas de entretenimiento también han ajustado sus tarifas o modificado sus modelos de negocio.

Por ejemplo, el marketplace Mercado Libre ofrece paquetes que incluyen varias plataformas de streaming desde 249 pesos, una cifra inferior al plan estándar del servicio. Asimismo, la integración de catálogos entre compañías como Warner Bros. Discovery y Paramount Global plantea una oferta conjunta con el compromiso de lanzar al menos 15 películas al año por cada estudio.

Ante este panorama, los consumidores deberán analizar si la cantidad de estrenos y el desarrollo de contenido local justifican el nuevo costo mensual del servicio frente a las alternativas disponibles en el mercado.

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