¡Victoria! Isaac del Toro levanta el tridente en el Tirreno-Adriático 2026

Este 15 de marzo, Isaac del Toro (UAE) logró apoderarse del "tridente" de la competencia del Tirreno-Adriático 2026 , en Italia. El premio está, por primera vez, en manos de un mexicano. Así, del Toro logra su SEGUNDO título en el World Tour.

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Del Toro amarró en la etapa precedente con una exhibición en el ascenso final, lo que le permitió llegar con el triunfo en el bolsillo a este desenlace en el que el italiano Jonatan Milan (Lidl-Trek) se llevó el sprint.

El joven mexicano, pese a haberse visto envuelto en una pequeña caída múltiple en los metros finales, superó en la general al estadounidense Matteo Jorgenson (Visma) y al italiano Giulio Pellizzari (BORA) , sus grandes competidores en estas siete jornadas.

Una semana perfecta

Dominador absoluto de la "Carrera de los dos mares" para incluir a México en la lista de ganadores de esta prestigiosa competición y desatar aún más las comparaciones con el esloveno Tadej Pogacar, que ya ganó en estas mismas tierras en dos ocasiones (2021 y 2022). De hecho, Del Toro suma 26 victorias como profesional a sus 22 años, más de las que tenía Pogacar a esa edad.

Su semana fue perfecta. Tomó el control en la segunda etapa y, tras cederlo momentáneamente en la cuarta ante Pellizzari, recuperó el liderato en la quinta y lo mantuvo hasta el final.

Una caída no detuvo al mexicano

Todo apunta a que del Toro no vio peligrar la victoria en la "Carrera de los dos mares" pese al inicio frenético que impusieron el español Xabier Zaparren (Pinarello Q36.5), el panameño Roberto Carlos González (Solution Tech) y el belga Dries De Bondt (Jayco Alula).

Llegaron los fugados con cuatro minutos de ventaja a Montefiore d'Aso, montaña no puntuable. La única cima con puntuación fue la de Ripatransone.

Los escapados, como era de esperarse, incluso de estos atletas de alto rendimiento, se quedaron sin fuerza. Ni siquiera pudieron coronar en solitario el segundo ascenso. Fue el neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin) el que lo hizo, seguido del propio Del Toro y del esloveno Primoz Roglic (BORA).

Empujó de manera algo inesperada Van der Poel en el descenso. Cuando comenzó el circuito de San Benedetto del Tronto, todo el grupo quedó reunido. Un intento desesperado de Giulio Pellizzari quedó en nada. Todos prepararon un final inevitable al esprint.

Se distanció antes de lo previsto el noruego Jonas Abrahamsen (Uno-X) cuando, a falta de poco más de un kilómetro, en un giro a la derecha hubo contacto y varios ciclistas fueron al suelo . Entre ellos el propio Del Toro, que tuvo que poner pie en tierra pero no tuvo problemas en terminar, y vaya manera de hacerlo: escoltado por sus compañeros del UAE, celebró la gran victoria de su carrera.

¡TORITO LEVANTA EL TRIDENTE! �� ����



¿Está pesado, Isaac?



¡EL REY DE LOS DOS MARES! �� pic.twitter.com/Gx9LbJ5Vjz— ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 15, 2026

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