Miley Cyrus se reconcilió con su padre Billy Ray de esta manera

Con el estreno del especial de “Hanna Montana” a la vuelta de la esquina, fans de la cantante y actriz, Miley Cyrus, están reavivando el fin de una polémica, sobre la vez que Miley habló de la reconciliación que tuvo con su padre; ya que se espera su aparición especial en el episodio que llegará a la plataforma de Disney Plus el próximo 24 de marzo.

En una entrevista publicada el 22 de septiembre de 2025 por CR Fashion Book, la artista compartió pensamientos sobre su trayectoria desde la infancia y presentó detalles de un nuevo proyecto musical que incluye una canción dedicada a su padre tras años de distanciamiento. Las declaraciones, retomadas por People, muestran una etapa de introspección y crecimiento personal.

Un camino artístico marcado por decisiones propias

Desde que comenzó su carrera en el entretenimiento, Cyrus ha destacado por seguir un proceso creativo muy personal. Durante una conversación con Pamela Anderson, la cantante recordó que a los once años decidió que quería dedicarse al espectáculo.

“Hago las cosas a mi manera, a través de mi propio proceso único; no solo la creación que comparto, sino el diseño de mi vida. Siempre estoy rediseñando, reimaginando y re-inspirando”, expresó.

Ese enfoque ha guiado su trayectoria durante años. Sin embargo, con el paso del tiempo también surgieron momentos de reflexión sobre su rumbo. Al entrar en sus veintes y posteriormente en sus treintas, comenzó a cuestionarse si deseaba continuar en la misma dirección. Aun así, explicó que actualmente mantiene la misma determinación. “No tengo miedo de que llegue el día en que sea no”, señaló, al referirse a la posibilidad de que en algún momento deje de sentir pasión por su trabajo.

La conversación también abordó el impacto de la exposición mediática en su vida. Cyrus alcanzó notoriedad desde muy joven tras protagonizar la serie Hannah Montana, lo que la colocó en el centro de la atención pública desde su adolescencia.

Durante la entrevista, la artista reconoció que prácticamente nunca ha tenido pausas en su carrera. Anderson, por su parte, la animó a confiar en su creatividad y a recordar que su identidad no depende únicamente del entorno profesional. El intercambio reflejó el equilibrio que la cantante intenta mantener entre su constante reinvención artística y la experiencia de haber crecido bajo el foco mediático.

En medio de este proceso de reflexión, Cyrus presentó Something Beautiful Deluxe, una edición ampliada de su álbum original que fue lanzada el 19 de septiembre de 2025 en plataformas digitales. Uno de los temas más comentados de esta versión es “Secrets”, una canción dedicada a su padre, Billy Ray Cyrus, tras un periodo de distanciamiento familiar.

A través de una publicación en Instagram, la cantante describió el tema como “una ofrenda de paz para alguien a quien perdí por un tiempo, pero a quien siempre amé”. Según información difundida por People, Cyrus confirmó que la canción está dirigida a su padre y que simboliza un gesto de reconciliación.

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BB