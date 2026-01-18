Uno de los DJs más escuchados de los últimos tiempos se unió en colaboración con una de las leyendas musicales que marcaron a una generación en la decada de los dos mil.

Bizarrap y Gorillaz estrenan nueva colaboración

Fue a través de sus redes sociales donde el músico argentino, Bizarrap dio a conocer a sus fans que formó parte de uno de los regresos musicales más esperados de la industria, y es que participó en nuevo sencillo de Gorillaz: "Orange County".

El también productor no dudo en demostrar su emoción y agradecimiento a la agrupación por la gran oportunidad, quién también destacó que se ha convertido en uno de sus temas favoritos a lo largo de su carrera "Muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta canción, una de las favoritas de toda mi vida, con mis ídolos: Gorillaz", agregó.

Letra de Orange Country

"Orange Country" es la bienvenida al nuevo álbum de Gorillaz, "The Mountain"; un sencillo que mezcla la nostalgia y el amor, así como lo díficil que resulta decir ádios, avanzar y aceptar que todo aquello que todo es pasajero en nuestras vidas, una de las experiencias más complejas para muchas y muchos.

Este nuevo proyecto artístico de Gorillaz refleja cómo la pérdida se convierte en arte. Muestra, con honestidad lo que significa dejar ir, perder algo o a alguien, y enfrentar el dolor y la tristeza que implica afrontarlo: recoger las piezas del suelo de lo que fue para volver a recontruirnos y seguir adelante.

"Orange County" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y, a menos de 24 horas de su estreno, ya supera las 500 mil reproducciones.

