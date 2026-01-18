Yolanda Andrade comparte detalles nuevos sobre su estado de salud

Yolanda Andrade reapareció en su cuenta de Instagram con un video en el que muestra videos y fotos de cómo ha ido cambiando su rostro y deteriorando su cuerpo debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que la ha alejado de los escenarios.

Antes de dedicarse a la conducción, Yolanda participó en varias telenovelas como "Yo no creo en los hombres" (1991), "Las secretas intenciones" (1992), "Buscando el paraíso" (1993) y "Los hijos de nadie" (1997); Andrade alcanzó gran éxito conduciendo "Las hijas de la madre tierra" junto a Montserrat Oliver, su expareja y amiga incondicional.

Yolanda recientemente se sinceró con sus seguidores y reveló el diagnóstico médico, su enfermedad afecta las neuronas motoras, que son las células nerviosas que controlan los músculos voluntarios en el cerebro y la médula espinal, las neuronas motoras mueren y dejan de enviar señales a los músculos, que se debilitan y atrofian.

Andrade acompañó el video con un agradecimiento a su público conocedor: "Gracias por estar conmigo", escribió.

Te puede interesar: James Cameron ya tiene las fechas de estreno para Avatar 4 y Avatar 5

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica?

La escerosis lateral amiotrófica o ELA, es una enfermedad que afecta las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios. Con el tiempo, esto lleva al debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover los brazos, piernas y el cuerpo.

Entre uno de diez casos, las causas puede ser una variante genética; sin embargo, en la mayoría de los casos se desconoce su origen.

Con información de SUN y MedinePlus.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS