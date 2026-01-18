Domingo, 18 de Enero 2026

Yolanda Andrade comparte detalles nuevos sobre su estado de salud

Yolanda Andrade reapareció en su cuenta de Instagram con un video en el que muestra su estado actual de salud

Por: El Informador

Yolanda recientemente se sinceró con sus seguidores y reveló su diagnóstico médico. INSTAGRAM / @yolandaamor

Yolanda Andrade reapareció en su cuenta de Instagram con un video en el que muestra videos y fotos de cómo ha ido cambiando su rostro y deteriorando su cuerpo debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que la ha alejado de los escenarios.

Antes de dedicarse a la conducción, Yolanda participó en varias telenovelas como "Yo no creo en los hombres" (1991), "Las secretas intenciones" (1992), "Buscando el paraíso" (1993) y "Los hijos de nadie" (1997); Andrade alcanzó gran éxito conduciendo "Las hijas de la madre tierra" junto a Montserrat Oliver, su expareja y amiga incondicional.

Yolanda recientemente se sinceró con sus seguidores y reveló el diagnóstico médico, su enfermedad afecta las neuronas motoras, que son las células nerviosas que controlan los músculos voluntarios en el cerebro y la médula espinal, las neuronas motoras mueren y dejan de enviar señales a los músculos, que se debilitan y atrofian.

Andrade acompañó el video con un agradecimiento a su público conocedor: "Gracias por estar conmigo", escribió.

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica?

La escerosis lateral amiotrófica o ELA, es una enfermedad que afecta las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios. Con el tiempo, esto lleva al debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover los brazos, piernas y el cuerpo.

Entre uno de diez casos, las causas puede ser una variante genética; sin embargo, en la mayoría de los casos se desconoce su origen. 

Con información de SUN y MedinePlus.

AS

Temas

