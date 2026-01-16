La cantante mexicana, Kenia Os, recientemente estrenó “Belladona” , su nuevo sencillo que marca el inicio de su nueva era musical. La canción, que sirve como carta de presentación al nuevo proyecto, viene acompañado de un videoclip conceptual.

Según un comunicado de Sony Music, “Belladona” es una pieza que fusiona la música y los visuales en un mismo universo, inspirado en el teatro y el cine, y que define a la perfección la identidad de este nuevo capítulo.

¿De qué trata la canción?

“Belladona” narra la historia de una “femme fatale”, quien toma el control del amor y se enfrenta a las consecuencias de sus actos y decisiones. Este tema deja de lado la narrativa romántica tradicional, y apuesta por un enfoque más oscuro y empoderado , en donde la protagonista ya no es una víctima, sino alguien que controla su propio destino.

Puedes ver el videoclip aquí:

Con esta nueva era, Kenia Os se aleja del cabello rubio y colores brillantes y rosados, distintivos de su era pasada, y redefine su estética con colores más oscuros, maduros y sofisticados, al igual que su nuevo sonido.

Kenia Os anuncia su nuevo álbum

El 6 de enero, Kenia publicó un teaser en sus redes sociales con la descripción “K de Karma”, el que sería el título de su nuevo álbum.

Así fue como, además del estreno del video musical, se dio apertura para preguardar K de Karma , el nuevo álbum de la Sinaloense , con una activación diseñada con el objetivo de involucrar directamente a sus seguidores. Asimismo, el tracklist del disco será revelado exclusivamente a quienes lo tengan preguardado.

Por otro lado, todavía no se revela la fecha en la que el álbum estará disponible. Lo que sí se sabe es que los fanáticos están emocionados y esperan con ansias el regreso musical de la cantante, cuyo último proyecto musical, Pink Aura, fue estrenado en 2024.

