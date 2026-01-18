Un mensaje pronunciado durante una misa en la iglesia El Rosario de Garzón generó una fuerte controversia, luego de que un sacerdote hiciera referencias a la vida personal del cantante Yeison Jiménez, fallecido recientemente en un accidente. Las declaraciones provocaron reacciones divididas tanto entre los asistentes al templo como entre seguidores del artista en redes sociales.

Durante la homilía, el párroco cuestionó la forma en que muchas personas reaccionaron ante la muerte del intérprete y se refirió a lo que consideró una actitud recurrente frente a la fe y las prioridades personales. En ese contexto, expresó:

“Siempre es así. Cuando yo asegure lo mío, ahí sí le doy tiempo a usted. Oiga, ¿y cuándo va a ser, no? Venimos a veces tan ocupados y entonces la gente: ‘Ay, escuchando las canciones de Yeison Jiménez’".

La situación se volvió aún más polémica cuando el sacerdote aludió a entrevistas pasadas en las que Jiménez hablaba de su espiritualidad y de su intención de dedicar su música a Dios al cumplir 35 años. En ese momento, hizo comentarios sobre la situación sentimental del cantante y su fallecimiento a los 34 años:

“Yeison Jiménez no era casado. Vivía en unión libre. Incluso por ahí resultó una entrevista diciendo que cuando cumpliera 35 le iba a cantar a Dios. Y se murió de 34. Ah, hijo e’pucha. ¿No?”.

Estas palabras fueron consideradas por muchos como inapropiadas dentro de un acto litúrgico, especialmente por tratarse de un contexto de duelo. La reacción no se hizo esperar en redes sociales, donde se multiplicaron las opiniones encontradas de fanáticos y usuarios en general.

INSTAGRAM/@yeison_jimenez

Entre los comentarios que circularon se leyeron mensajes como: “No está diciendo nada malo. Al contrario, se debe tomar como reflexión.”, “El comentario de este sacerdote está fuera de lugar". “No se metan en la vida de quien no se puede defender".

Al final de su intervención, el sacerdote retomó una enseñanza bíblica sobre la preparación espiritual y citó las palabras de Jesús:

“Oiga y Jesús mismo lo dijo: ‘Oiga, estén preparados porque ustedes no saben el día ni la hora’”. En ese cierre, recordó que, pese a los planes que el artista tenía para 2026, su vida terminó de manera inesperada, invitando a los asistentes a reflexionar sobre sus propias acciones y compromisos espirituales.

“Yo creo que Yeison tenía toda una agenda pa’ este 2026. Oiga, ¿y qué le quedó? Y por eso es que hay que tomar esa misión, como iglesia y como bautizado, a ver yo qué estoy haciendo?”.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

BB