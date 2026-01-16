¿Spotify subirá sus precios en México? Éste podría ser el aumento

Los usuarios de Spotify en México han visto cambios en las tarifas de la plataforma de música en streaming durante los últimos años, y la pregunta sobre futuros ajustes sigue siendo relevante en 2026.

Spotify ya incrementó los precios de sus planes Premium en México a partir de septiembre de 2025, con variaciones según el tipo de suscripción. Por ejemplo, el plan Premium Individual subió de 129 a 139 pesos al mes, mientras que el plan para Estudiantes pasó de 69 a 74 pesos. El plan Dúo quedó en 189 pesos y el Familiar en 239 pesos mensuales, siendo este último el que presentó el mayor aumento en términos absolutos.

CANVA

Estos cambios se implementaron enviando notificaciones por correo electrónico a los usuarios, con un periodo de aviso antes de que el nuevo monto comenzara a aplicarse en su ciclo de facturación correspondiente.

En otros mercados, como Estados Unidos, Spotify también confirmó una subida de precios que entrará en vigor a partir de febrero de 2026. Allí el plan Individual Premium pasará de 11.99 a 12.99 dólares al mes, con ajustes similares en los otros tipos de planes.

Aunque Spotify ya ajustó sus tarifas en México en 2025 y no ha anunciado otro aumento adicional para el país en 2026, no se descarta que puedan realizar nuevos cambios en el futuro en función de su estrategia global de precios y de las condiciones del mercado, como ha ocurrido en otros países.

CANVA

¿Por qué suben los precios?

La compañía ha señalado en distintos comunicados que las actualizaciones ocasionales de tarifas forman parte de su modelo de negocio para seguir invirtiendo en el servicio, mejorar características, ampliar el catálogo de contenidos y ofrecer mejores beneficios tanto para los usuarios como para los artistas.

BB