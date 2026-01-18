James Cameron ya tiene las fechas de estreno para Avatar 4 y Avatar 5

“Mientras Avatar: Fire and Ash” continúa su recorrido en salas de cine, James Cameron ya tiene la mirada puesta en el futuro de la saga. El cineasta confirmó recientemente las fechas de estreno de las dos siguientes entregas, dejando claro que el cierre de la historia de Jake Sully y su familia aún se encuentra a varios años de distancia.

La información fue revelada durante una entrevista concedida a un medio de Taiwán, en la que Cameron habló sobre los planes a largo plazo de la franquicia. En ese contexto, el director precisó que Avatar 4 tiene programado su estreno para el 21 de diciembre de 2029, mientras que Avatar 5 llegará a la pantalla grande el 19 de diciembre de 2031. Con este calendario, la conclusión de la saga se proyecta para la próxima década.

Además de abordar las fechas, Cameron también se refirió a los elevados costos de producción que han caracterizado a la serie. Señaló que se encuentra analizando alternativas para que las próximas películas no impliquen gastos tan altos como los de entregas anteriores, sin perder el nivel técnico y visual que distingue a Avatar.

Reportes previos han indicado que "Avatar: Fire and Ash" necesitaría superar los 2 mil millones de dólares en taquilla para comenzar a generar ganancias para Disney, una cifra que, hasta el momento, parece difícil de alcanzar. Actualmente, la tercera película ha recaudado más de 1.2 mil millones de dólares, un monto considerable, aunque insuficiente para cubrir ese umbral.

ESPECIAL

Este escenario plantea el desafío de encontrar un equilibrio entre reducir los costos de producción y mantener los estándares visuales que han definido a la franquicia desde su inicio. El propio Cameron reconoció que se trata de una tarea compleja, considerando la ambición técnica que caracteriza a cada entrega.

Por ahora, lo único confirmado es el calendario de lanzamientos: Avatar 4 llegará a los cines el 21 de diciembre de 2029 y Avatar 5 se estrenará el 19 de diciembre de 2031. Mientras tanto, Avatar: Fire and Ash continúa en cartelera, marcando el paso actual de una de las sagas más exitosas del cine contemporáneo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

BB