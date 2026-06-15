Tras confirmarse el trágico accidente aéreo de Oliver Tree en Brasil, el icónico personaje del Dr. Simi publicó un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales , recordando la entrañable amistad que formaron en México, acompañado de un video en el que ambos aparecen juntos durante una de sus colaboraciones.

En la publicación, el querido personaje mexicano recordó que lo que comenzó como una coincidencia profesional terminó convirtiéndose en una amistad especial.

“Gracias por tu autenticidad, tu sentido del humor y por recibirme en el escenario con tanto cariño. Fue un honor compartir contigo”.

La despedida también incluyó palabras de agradecimiento por los momentos compartidos y por la cercanía que mostró con el público mexicano durante su visita al país.

"Te llevas una parte del corazón de México y de este equipo. Hasta siempre, Oliver", escribió.

ESPECIAL / IG / @drsimi_oficial

Farmacias del Dr. Simi Chile también se pronuncia ante el accidente

Las muestras de afecto no se limitaron a una sola publicación. La cuenta oficial de Farmacias del Dr. Simi Chile también compartió una fotografía en la que aparece Oliver abrazando al personaje mexicano.

Junto a la imagen, la empresa lamentó profundamente la tragedia del cantante y destacó la alegría, energía y autenticidad que transmitió a miles de personas alrededor del mundo.

"Lamentamos profundamente la partida de Oliver. Hoy lo recordamos con cariño por la alegría, energía y autenticidad que transmitió a tantas personas alrededor del mundo", mencionó.

Asimismo, envió un mensaje de solidaridad para sus familiares, amigos y seguidores, quienes hoy lidian con la catástrofe de una figura que logró conectar con distintas generaciones a través de su música y personalidad.

Esto es lo que se sabe del accidente

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios internacionales, el accidente ocurrió en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. Las autoridades brasileñas informaron que dos helicópteros colisionaron mientras sobrevolaban la costa oeste del país.

Cabe recalcar que Tree no fue la única figura pública involucrada en la tragedia. En uno de los helicópteros también viajaban el director argentino de videos Lucas Vignale y el youtuber Gaspi.

Hasta el momento, las autoridades solo han logrado identificar formalmente a tres las víctimas; los pilotos Charles Marsillac y Alexandre Souza, quienes operaban las aeronaves, además del productor musical Lucas Brito. Las otras tres víctimas aún no han sido identificadas debido a las graves quemaduras que sufrieron durante el accidente. Asimismo, las investigaciones continúan para esclarecer las causas del siniestro.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL