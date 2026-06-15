Mientras las autoridades brasileñas investigan las causas del accidente en el que murió Oliver Tree, el caso ha dado un giro dramático; y es que ha salido a la luz que el helicóptero en el que viajaba el cantante había sido investigado.

Tree perdió la vida la mañana de este domingo 14 de unió del 2026 en Río de Janeiro, cuando la aeronave se impactó con otra en pleno vuelo. De acuerdo con los reportes, junto al intérprete, fallecieron el youtuber Gaspi, el director Lucas Vignale, el productor Lucas Brito; y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Ahora, y según información publicada por el diario O Globo, ha trascendido que el helicóptero Bell 206B matrícula PP-MAC, fue denunciado un año atrás por varias irregularidades, entre las que destacan presuntas operaciones como taxi aéreo clandestino.

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El medio brasileño reveló que todo ocurrió en 2025, cuando las autoridades recibieron una denuncia anónima sobre una aeronave que realizaba vuelos comerciales sin autorización. También se le acusaba de operar con el mantenimiento vencido y con registros de horas de vuelo inconsistentes.

Durante las diligencias, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) solicitó documentación y libros de vuelo al propietario, la empresa Turfik Comércio de Frutas LTDA, pero se negó a entregar los documentos.

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Filho, entonces, recibió una sanción administrativa. Aunque el helicóptero contaba con certificado de aeronavegabilidad vigente, no tenía autorización para operar servicios de transporte comercial de pasajeros.

Por ahora, las investigaciones continúan; y, hasta el momento, no se ha establecido si los antecedentes de la nave tuvieron alguna relación con el accidente.

JM