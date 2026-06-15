Meme del Real traerá su nueva etapa solista a Guadalajara con La Montaña Encendida

La faceta más personal de Emmanuel “Meme” del Real llegará a Guadalajara. El músico, compositor y productor mexicano ofrecerá un concierto el próximo 15 de octubre en la Sala 3 del Conjunto Santander, donde presentará La Montaña Encendida, el disco que marca su debut como solista y que fue reconocido por la revista Rolling Stone entre los mejores álbumes internacionales del año.

Una nueva era

La presentación representa una nueva etapa para uno de los creadores más influyentes de la música iberoamericana. Durante más de tres décadas, Meme del Real ha sido una pieza clave de Café Tacvba como tecladista, compositor y productor, contribuyendo a construir el legado de una de las bandas más importantes del rock en español, cuyo álbum Re es considerado una obra fundamental del género.

Su trayectoria también se refleja en los reconocimientos obtenidos junto a la agrupación mexicana, con un premio Grammy por Cuatro caminos en la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo, además de nominaciones por producciones como Revés/Yo soy, Avalancha de éxitos y El objeto antes llamado disco.

Además de su trabajo con Café Tacvba, Meme ha desarrollado una sólida carrera como productor y colaborador de artistas como Natalia Lafourcade, Julieta Venegas y Los Bunkers, consolidándose como una de las figuras más respetadas de la música contemporánea en América Latina.

El viaje de "La Montaña Encendida"

Ahora, con La Montaña Encendida, el artista explora un territorio más íntimo en el que combina nuevas texturas sonoras con la sensibilidad compositiva que ha caracterizado su trayectoria. El álbum incluye temas como “Embeces”, una pieza donde el músico retoma influencias de la música mexicana y las lleva hacia un terreno de experimentación personal.

Los boletos estarán disponibles a partir del 16 de junio a través del sistema Ticketmaster.

NG