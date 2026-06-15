Tras el trágico accidente que sufrió Oliver Tree en Brasil, decenas de figuras de la música han recurrido a sus plataformas para despedir al cantante. Entre ellas se encuentra Melanie Martínez, exnovia del también influencer y quien le dedicó unas emotivas palabras.

Melanie Martínez despide a su ex novio

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete estadounidense publicó un extenso mensaje en el que recordó la etapa que compartieron juntos y la profunda admiración que sentía por su expareja.

"Es muy difícil entender cómo alguien con quien compartiste un momento tan específico y formativo de tu vida puede desaparecer de repente", escribió. "Él estaba profundamente dedicado a su arte, al que yo admiraba y respetaba muchísimo", agregó.

Melanie también destacó la manera en que el cantante impactó a quienes lo rodeaban, no sólo en el ámbito profesional, sino en el profesional; y es que, aseguró, "tenía un corazón amable".

"Todos los que lo conocieron recordarán fácilmente esos momentos de risa y alegría que provocaba. Su risa era tan contagiosa y cálida. Su capacidad para liderar creativamente y tomar acción, mientras mantenía un sentido de asombro infantil y admiración era inspiradora. Tenía un corazón muy amable y era un verdadero artista".

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Martínez terminó con unas palabras dirigidas directamente a Tree, con el que se despidió no sin antes prometerle que lo recordará por siempre.

"Descansa en paz, Oliver. Sé que estás haciendo reír a los ángeles. Aquí estaré preguntándome qué proyecto extravagante y creativo estás planeando allá arriba, en el cielo".

ESPECIAL / IG / @littlebodybigheart

Una relación corta pero significativa

Martínez y Tree mantuvieron una relación sentimental durante casi un año. Las primeras sospechas iniciaron en 2019, cuando la cantante participó como editora en una revista e invitó a Oliver a participar.

Semanas más tarde, confirmaron su relación a través de diferentes publicaciones que hicieron en sus redes sociales, en las que se les veía bastante felices juntos.

ESPECIAL / IG / @littlebodybigheart

Aunque mantuvieron su relación alejada de los medios, ellos mismos solían compartir algunos de sus momentos juntos con los seguidores; incluso, durante el romance colaboraron profesionalmente, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas de la escena alternativa.

En 2020 la historia llegó a su fin. Aunque ninguno dio los detalles de la ruptura, sí aclararon que fue de manera amistosa. Aunque los fans generaron rumores de infidelidad y maltrato, algo que los dos negaron.

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