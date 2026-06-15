¿De qué murió Anne Schedeen, actriz de la serie ALF?

Este lunes se dio a conocer que la entrañable serie cómica de los ochenta "ALF" se despidió de una de las integrantes más queridas de su elenco. La actriz Anne Schedeen, quien daba vida a Kate Tanner, la madre de la familia protagonista, falleció a los 77 años de edad, dejando sorprendidos y conmocionados a los fanáticos del programa.

La familia de la intérprete fue la encargada de hacer pública la noticia a través de un mensaje en sus redes sociales, donde con profundo dolor dieron el último adiós a la actriz.

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En su discurso, la familia celebró su legado tanto en su trabajo dentro de la televisión como en su vida privada, asegurando que su esencia y sus enseñanzas permanecerán presentes.

"Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias", se lee en el mensaje que colocaron en Facebook.

Por su parte, Tom Markley, quien fue su agente y también se desempeña como director ejecutivo y presidente de Metropolitan Talent Agency, confirmó la noticia de su deceso con un conmovedor mensaje de aprecio.

"Anne era una verdadera artista y amiga. Única en su clase. La echaré de menos", indicó Markley, según The Hollywood Reporter.

¿Cuál fue la causa de muerte de la actriz Anne Schedeen?

Hasta el momento no hay información sobre la causa de muerte de Schedeen, ya que ni su familia ni su agente proporcionaron detalles sobre los motivos de su fallecimiento, además de que evitaron mencionar la fecha exacta en la que ocurrió.

Los fanáticos de la serie esperan obtener más información próximamente; sin embargo, la familia no ha mostrado intenciones de revelar más detalles.

¿Quién era Anne Schedeen?

Nacida el 8 de enero de 1949 bajo el nombre de Luanne Ruth Schedeen, Anne creció en una granja a las afueras de Portland, en el estado de Oregón. No se sabe exactamente cómo inició en el mundo de la actuación; sin embargo, la actriz obtuvo papeles en diferentes series como Paper Dolls (Muñecas de papel), Emergency! (¡Emergencia!) y Simon & Simon.

No obstante, fue hasta que consolidó su participación en el programa ALF que Schedeen consiguió una fama mucho más trascendente. Sin embargo, la intérprete describió su paso por el show como una "pesadilla técnica", ya que aseguraba que el proceso de grabación era bastante tedioso debido a que requería entre 20 y 25 horas de trabajo.

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A pesar de las dificultades detrás de cámaras, Anne Schedeen logró convertirse en una figura recordada por los seguidores de ALF, una serie que marcó a toda una generación y que continúa siendo reconocida como uno de los programas de comedia más emblemáticos de la televisión de los años ochenta. Su trabajo como Kate Tanner permanecerá como parte del legado de una producción que dejó huella en la cultura televisiva internacional.

Con información de SUN

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